Australian Open, Sinner è perfetto: batte De Minaur in tre set e vola in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Una partita perfetta, impeccabile, ingiocabile per l'avversario che le ha provate tutte ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca: Jannik Sinner si impone di forza e nettamente sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 dopo poco meno di due ore di gioco. L'altoatesino numero uno del mondo troverà in semifinale l'americano Ben Shelton che ha sconfitto Lorenzo Sonego in quatto set. Nessun problema fisico, ed era questa la cosa che contava di più, ma una condizione atletica apparsa eccellente al cospetto del numero otto del mondo (non certamente uno qualsiasi) che non ha mai trovato l'antidoto giusto per arginare la forza di Jannik che ha vinto davvero in scioltezza.

Le parole di Sinner

" Oggi sentivo tutto, in giornata come queste quando ottieni il break all’inizio dei set è tutto più facile. Lui compete sempre alla grande, in tanti eravate qui per lui ma siete stati sportivi e l’atmosfera straordinaria" , ha dichiarato Sinner intervistato a caldo appena finita la partita davanti al pubblico di Melbourne. "Lo conosco bene, ci siamo affrontati più volte lo scorso anno e proviamo a preparaci nel migliore modo possibile ma gare come queste possono cambiare rapidamente se c’è il calo di un attimo. Sono molto soddisfatto della mia prestazione", ha sottolineato parlando di De Minaur e della sua gara. Alla domanda di come sta fisicamente, ha risposto che ieri " è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato con i miei allenatori che mi hanno dato un buon ritmo ma dal punto di vista generale, quando sei giovane, si recupera molto in fretta. A me piace molto dormire e ho cercato di riposare il più possibile, rilassati e recuperare" . Infine, una battuta anche sul prossimo avversario. " Contro Shelton abbiamo giocato gare dure lo scorso anno, è tra quelli che serve meglio, spero di poter rispondere il più possibile e rimanere concentrato come successo oggi" .

Una gara senza sbavature

Nel primo set, dopo l'equilibrio dei primissimi game, il primo break dell'incontro è a favore di Sinner che strappa il servizio a De Minaur al quarto game salendo 3-1 e consolidando il vantaggio (4-1) sul successivo turno di servizio. Jannik sembra definitivamente essersi messo alle spalle le problematiche di salute dell'ultima gara, è molto solido con il servizio con l'azzurro che sale 5-2 lasciando a zero punti l'avversario. De Minaur accorcia le distanze (5-3) ma è Sinner a servire per chiudere il primo set: il 6-3 arriva con un servizio vincente al centro, 38 minuti il tempo di gioco.

Il secondo set si apre con un gran primo game di Sinner che strappa subito il break a De Minaur e sale 2-0 sul proprio servizio. L'azzurro gioca con un ritmo martellante, non dà respiro all'avversario che a volte appare sconsolato come si evince dalla mimica al proprio team. Sul punteggio di 3-1 Jannik impone la legge del più forte e dopo scambi prolungati ha quasi sempre la meglio e riesce a strappare di nuovo il servizio all'australiano, il parziale è di 4-1 con la battuta a favore. Le accelerazioni con il dritto e rovescio sono quelli del miglior Sinner che non fatica più di tanto a portarsi 5-1 tenendo a zero il servizio. Sul 5-2 Jannik serve per vincere il secondo set che chiude senza perdere nessun game con il punteggio di 6-2.

Subito, in avvio di terzo set arriva l'ennesimo break della strepitosa gara di Sinner che legge benissimo e in anticipo le intenzioni dell'avversario bloccando ogni suo tentativo sul nascere. L'australiano in questo frangente ha anche difficoltà nella risposta e il numero uno del mondo scappa sul 2-0. L'altoatesino è ingiocabile, De Minaur è scoraggiato e la logica conseguenza è il 3-0 con un altro break strappato dopo essere stato in svantaggio 30-0. Tenendo ancora una volta a zero l'avversario, l'azzurro si porta 4-0.

Dopo tanti game persi arriva il 4-1. Senza apparente stanchezza e con tantissimo fiato, Sinner vola sul 5-1 e in maniera magnifica, con un rovescio in lungolinea, si procura due match point: la gara si chiude 6-1 con gli applausi da parte di tutti.