Berrettini fan: "Jannik? Nessuna invidia"

«Ho pensato di smettere perché vedevo tutto buio, ma ora è tornato il sorriso. Invidia per Sinner? No, sano agonismo». È un Matteo Berrettini (nella foto) a cuore aperto quello intervistato da Eurosport nel giorno in cui l`ex numero uno del tennis italiano ha deciso di dare una mano alla squadra azzurra impegnata da oggi in Final 8 di Coppa Davis contro l'Olanda. Berrettini è infatti da ieri a Malaga per motivare al meglio i compagni e allenarsi con loro, anche se non potrà scendere in campo nelle gare ufficiali in quanto infortunato. Insomma, per Berrettini, un ruolo inedito: felice di rispondere alla convocazione un po` per fare da sparring di lusso, un po` per tenere alta la concentrazione del team. Perfetto per il capitano Volandri alla ricerca della formazione migliore per contrastare l'Olanda di Griekspoor e Van De Zandschulp, due specialisti dell'indoor coadiuvati dal forte doppio Koolhof-Rojer.