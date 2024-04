Da Berrettini a Fognini: le wild card agli Internazionali d’Italia

Il conto alla rovescia è iniziato: con la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio, sono stati svelati alcuni numeri di un'edizione che si preannuncia da record ma soprattutto la folta e importante presenza di tennisti italiani al Masters 1000 sulla terra rossa. Nella meravigliosa cornice del Colosseo sono stati resi noti gli azzurri presenti in tabellone grazie alla wild card, ossia un invito da parte della Fitp (Federazione italiana tennis e padel). Della lista principale fanno già parte tutti i primi 77 tennisti al mondo: da Djokovic a Sinner ad Alcaraz che si daranno appuntamento, come ogni anno, al Foro Italico.

Il tabellone maschile e femminile

Nel tabellone maschile le wild card sono state concesse a Fabio Fognini (numero 94 del ranking Atp) e Matteo Berrettini (attuale numero 98): in questo caso potrebbe essere ceduta a Stefano Napolitano (numero 126) se il romano riuscisse a entrare direttamente nel tabellone principale con il ranking protetto. Gli altri azzurri sono Matteo Gigante (139), Giulio Zeppieri (141) e Andrea Vavassori (157). Nelle qualificazioni, le wild card vanno a Francesco Maestrelli (221), Francesco Passaro (238) e Samuel Vincent Ruggeri (258).

Per quanto riguarda il tabellone femmine, wild card assegnate per l'ingresso diretto nel tabellone principale (partiranno dal 1° turno) sono state assegnate a Martina Trevisan (n.76 Wta), Sara Errani (100), Lucrezia Stefanini (159), Giorgia Pedone (276), Nuria Brancaccio (292) e Matilde Paoletti (642). Per quanto riguarda le qualificazioni, invece, wild card a Silvia Ambrosio (291), Lisa Pigato (337), Sofia Rocchetti (427) e Jennifer Ruggeri (435).

Cosa ci aspetta

Si entrerà nel vivo degli Internazionali già dalle prequalificazioni in programma dal 30 aprile al 3 maggio con la possibilità per tutti i tesserati qualificati di calcare i campi del Foro Italico. Lunedì 6 maggio, nella prestigiosa cornice della Fontana di Trevi ecco il sorteggio congiunto dei tabelloni principali che darà il via ufficialmente al torneo: il 7 maggio si giocheranno le prime gare del main draw femminile, il maschile inizierà l'8 maggio.

Le parole di Binaghi

L'81esima edizione degli Internazionali di Tennis a Roma ha visto " una crescita del 36% delle prevendite rispetto all'edizione precedente ": lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Colosseo. I tagliandi venduti sono già oltre 200mila per un incasso di poco inferiore a 22 milioni di euro. " Possiamo dire sin da ora che puntiamo a superare i 350mila spettatori. Genereremo un impatto sul territorio uguale o superiore ai 600 milioni di euro, un'entrata per lo Stato pari a 120 milioni di euro di gettito fiscale ", ha sottolineato il presidente.

Roma quinto Slam