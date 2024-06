Berrettini vola in semifinale a Stoccarda: battuto Duckworth in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la marcia di Matteo Berrettini sull'erba di Stoccarda, torneo dove ha già trionfato due volte nelle edizioni del 2019 e del 2022. Il tennista romano (n.95) del ranking Atp, ha battuto 6-4 7-5 l'australiano James Duckworth (n.101), in poco meno di un'ora e mezza, conquistando la semifinale. Adesso il derby italiano con Lorenzo Musetti. Nell'ultimo quarto di finale in programma il tennista di Carrara sfrutta il ritiro nel terzo set del kazako Alexander Bublik (4-6 6-1 1-0) e passa il turno.

Primo set all'insegna di Berrettini, in campo a Stoccarda grazie al ranking protetto. L'azzurro concede pochissimo al servizio e conquista il break decisivo nel quinto gioco. L'australiano, che aveva eliminato a sorpresa nel turno precedente l'americano Shelton, non riesce a trovare le contromisure in risposta e il primo parziale si chiude 6-4. Il finalista di Wimbledon 2021 continua a spingere con i colpi e va vicino al break nel terzo game, dopo essersi trovato sullo 0-40. Si prosegue con il dominio dei servizi ma l'equilibrio si spezza all'undicesimo gioco. Duckworth infila tre dritti fuori dal campo e regala la seconda palla break al romano, quella decisiva per imporsi per 7-5 e prepararsi alla semifinale con Musetti. Tra i due un solo precedente, vinto da Musetti a Napoli nel 2022. Nella parte alta del tabellone l'americano Nakashima sfrutta il ritiro del tedesco Struff e affronterà il britannico Draper (vincitore su Tiafoe in tre set) nell'altra semifinale.

Verso Parigi 2024

Jannik Sinner farà coppia con Lorenzo Musetti nel torneo di doppio maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con l'iscrizione ufficiale presentata oggi, è stata definita la squadra degli azzurri del tennis che prenderà parte alle Olimpiadi. Agli otto nomi annunciati ieri si aggiungono quindi due elementi come Errani e Bolelli che consentono di ricostituire i doppi protagonisti nell'ultimo Roland Garros. Simone Bolelli ritrova il compagno Andrea Vavassori che si era qualificato ieri grazie al suo piazzamento nella Top 10 di doppio. Sara Errani, invece, torna ai Giochi grazie al ranking combinato con Jasmine Paolini.

L'Italia Team avrà quindi 4 azzurri nel tabellone del singolare maschile, 3 azzurre nel singolare femminile, 2 coppie nel doppio maschile e 2 coppie nel doppio femminile. Oltre a Sinner-Musetti, il doppio femminile sarà formato da Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Ci saranno quindi,nel tabellone del singolare maschile (Sinner, Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi),nel singolare femminile (Paolini, Cocciaretto, Bronzetti), due coppie nel doppio maschile e due coppie nel doppio femminile. Per completare l'organico è stata decisiva la qualifica ottenuta con la posizione nel ranking. Una condizione che ha portato all'esclusione di pedine eccellenti come Berrettini, Sonego e Fognini.