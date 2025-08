Cincinnati Open 2025, si ritira un rivale di Sinner: ecco chi invece ci sarà

Novak Djokovic ha dato forfait al Cincinnati Open 2025, dove ha trionfato tre volte in carriera. Per il secondo anno consecutivo il campione serbo non prenderà parte al settimo Masters 1000 della stagione, ultimo grande torneo prima dello US Open.

Ciò vuol dire che Djokovic arriverà all'appuntamento di Flushing Meadows senza partite sul cemento dalla finale di Miami, persa a marzo contro Mensik. Una decisione analoga a quella dell'anno scorso quando decise di volersi concedere un periodo di preparazione più lungo in vista dell'ultimo Slam dell'anno. In assenza di indicazioni o voci su infortuni, anche in questo caso Djokovic sembra aver deciso seguendo la stessa logica, dopo aver rinunciato anche al torneo di Toronto.

Intanto tre settimane dopo lo storico trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner è arrivato a Cincinnati, dove giovedì scatta il settimo ATP Masters 1000 della stagione. Il numero uno al mondo, campione in carica (lo scorso anno sconfisse in finale Frances Tiafoe), ha già preso contatto con il cemento statunitense, con una sessione di allenamento nella giornata di domenica. Poi l'azzurro ha inaugurato il nuovo Centrale, da 260 milioni e con una nuova tonalità di blu. Ed è stato proprio Jannik a tagliare il nastro insieme a Ben Navarro. Multimiliardario e padre di quella Emma che giocherà il doppio misto allo US Open insieme al campione azzurro. Al momento il bilancio in questo 2025 è di 26 vittorie e sole 3 sconfitte.

New look, same energy. Welcome to the all new Cincinnati Open. pic.twitter.com/l5foqLpyjn — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 2, 2025

Come tutte le altre 31 teste di serie, Sinner debutterà direttamente nel secondo turno sabato 9 o domenica 10 agosto, e sicuramente potrà incrociare Carlos Alcaraz solo in finale. Il sorteggio stabilirà invece chi potrebbe essere l'avversario di Jannik in semifinale: la testa di serie numero 3 è Zverev, la 4 è Fritz. Tra le assenze di spicco, oltre quella dell'ultim'ora di Djokovic, anche quella del temibile inglese Jack Draper, al momento infortunato. Fuori anche Dimitrov, Bublik, Korda e Hurkacz.

La finale, a differenza di quanto accade nella gran parte degli altri tornei in giro per il mondo, non si giocherà di domenica, ma lunedì 18 agosto. Oltre all'altoatesino ci saranno altri cinque tennisti italiani tra le 32 teste di serie: Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (15), Luciano Darderi (30) e Lorenzo Sonego (32). In tabellone anche Mattia Bellucci, numero 71 del ranking ATP.

Non ci sarà inveceal quarto forfait consecutivo e ormai fuori dalla Top 50. Il sorteggio del main draw si terrà nella giornata di martedì 5 agosto alle ore 21 italiane (15 locali). Dopo di cui si conoscerà il cammino di Sinner verso la difesa del titolo a Cincinnati.