Coppa Davis, Berrettini è perfetto: Italia-Olanda 1-0, adesso tocca a Sinner

"Matteo, Matteo, Matteo": il pubblico azzurro presente a Malaga esalta Berrettini che regala all'Italia il primo punto contro l'Olanda nella finalissima di Coppa Davis grazie alla netta vittoria contro Botic Van de Zandschulp (numero 80 del ranking Atp) con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un'ora e 18 minuti. Una gara eccezionale, senza sbavature, con 16 ace e una superiorità netta, per lunghi tratti della gara sembrava fosse in stato di grazia e particolarmente ispirato. Adesso toccherà adesso a Jannik Sinner provare a mettere il punto esclamativo nella gara contro Tallon Griekspoor e provare a portare nuovamente l'Italia sul tetto del mondo.

Le parole di Berrettini

"Un po' di stanchezza c'era ma la metti da parte perché l'adrenalina è talmente tanta, così come la voglia di giocare, di rappresentare i ragazzi anche quelli non sono qui, lo stesso Musetti. Credo che il segreto sia quello di entrare in campo sempre in cinque o in sei, con il capitano e con tutto il team", ha dichiarato Berrettini al fermine della gara su Rai Sport. " Questo è il primo step. Bisogna stare tranquilli. Ovviamente abbiamo Sinner ma dobbiamo tenere i giri del motore alti perché perché nelle finali non si può mai sapere ", ha aggiunto.

La netta vittoria in due set

Nel primo set è l'olandese il primo a servire e ottenere il primo punto dell'incontro ma Matteo risponde prontamente nel primo turno alla battuta, 1-1. Con ottime prime di servizio ed ace i due protagonisti in campo continuano sul filo dell'equilibrio. L'azzurro gioca bene anche se a tratta, naturalmente, sembra più teso di ieri (la posta in palio è altissima). Fino al 4-4 non ci sono particolari scossoni ma tutto cambia al nono game quando Berrettini aumenta il suo livello, lo abbassa l'olandese che subisce ben tre break point (0-40) e il tennista romano porta a casa il punto fondamentale con un game eccezionale, 5-4. Al servizio per il set il braccio non trema, finisce 6-4 tra gli applausi del suo team e del pubblico azzurro presente numeroso al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

Nel secondo set ricomincia a servire l'olandese che si porta in vantaggio ma poi Matteo, dopo aver pareggiato i conti, strappa il break nel terzo game rimontando da 40-0, 2-1 per l'Italia che diventa 3-1 nel suo turno di servizio che fa la differenza con numero molto elevato di ace e prime palle. La gara è ancora lunga, però, Van de Zandschulp accorcia le distanze ma Berrettini adesso sembra più sciolto, lascia andare di più il braccio e mette un altro mattoncino importante alla gara, 4-2.

Giocando un game stratosferico e con un passante da urlo, Matteo strappa un altro break all'avversario e sale 5-2, sarà lui a servire per il match. Arriva il 40-30 e primo match point grazie al 15° ace ma il dritto dell'azzurro si infrange in rete, parità. Arriva un altro ace e il secondo match point e ce la fa! Italia in vantaggio per 1-0.