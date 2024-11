Coppa Davis, Italia-Argentina 1-1: Sinner "vendica" Musetti, decisivo il doppio

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia in salita la Coppa Davis dell'Italtennis con la sconfitta di Lorenzo Musetti in due set contro Francisco Cerundolo ma poi è stata subito riequilibrata dalla netta vittoria di Jannik Sinner che ha regolato in poco più di un'ora il suo avversario, Sebastian Baez. Per il passaggio del turno è decisivo il doppio: il capitano Volandri ha deciso che a scendere in campo dovevano essere Matteo Berrettini in coppia con il numero uno mondiale e grande amico anche fuori dal campo, Sinner che affrontano il duo composto da Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

Il doppio Berrettini-Sinner

Per decidere chi affronterà l'Australia in semifinale sabato è necessario il doppio: per adesso le notizie sono positive, il primo set si è chiuso 6-4 in favore degli azzurri.

La netta vittoria di Sinner

Con la solita scioltezza di un anno straordinario, Jannik Sinner ha prontamente vendicato la sconfitta dell'amico Musetti schiantando l'argentino Sebastian Baez (numero 27 del ranking Atp) con il punteggio di 6-2 6-1 e pareggiato, così, la sfida tra Italia e Argentina. Un po' di rodaggio all'inizio ma poi il numero uno del tennis mondiale ha fatto valere la sua caratura: sempre in controllo del match, ha lasciato soltanto tre game all'argentino vincendo in 73 minuti. " Era importante come partita, importante come vittoria, adesso ci sarà il doppio e vediamo cosa succede ", ha dichiarato annik Sinner ai microfoni Rai dopo la vittoria. " È stata una partita molto dura, sono contento di oggi, ho giocato bene, ed è stato bello tornare qui. Lo scorso anno è stato grande ".

La sconfitta di Musetti

Era iniziata malissimo la Coppa Davis dell'Italia con Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking Atp) che a sorpresa ha perso nettamente contro l'argentino Francisco Cerundolo (numero 30 del ranking Atp) con il punteggio di 6-4 6-1. Una mazzata perché l'azzurro era partito molto bene conducendo la gara, all'inizio del 1° set, per 2-0 con un break subito strappato all'avversario ma poi si è progressivamente spenta la luce, Cerundolo ha giocato davvero un gran tennis rimontando e portando a casa la prima frazione. Nel secondo set si aspettava la reazione di Lorenzo ma è andata molto peggio: un doppio break di Francisco è stato fatale, l'italiano non ha mai dato la sensazione di poter recuperare l'incontro e giocarsi il tutto per tutto al terzo set ed è arrivata una sconfitta bruciante e inaspettata.

È

stata una prestazione quasi imbarazzante, mi dispiace tanto",

Ho iniziato con molta tensione, soprattutto sul servizio. Non sono riuscito a giocare come so. Il primo a essere stupito sono io".

ha dichiarato amareggiato Musetti nel dopo gara.