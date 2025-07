Darderi "supera" Sinner: ecco in che modo

Sappiamo tutti che il numero uno del tennis mondiale sia l'altoatesino Jannik Sinner che veleggia in testa al ranking Atp con oltre tremila punti di vantaggio sul rivale Carlos Alcaraz: nonostante i due Slam vinti fin qui nel 2025 (Australian Open e Wimbledon) non è lui l'italiano ad aver vinto più tornei fino a questo punto della stagione. No, perché è Luciano Darderi che può vantare questo speciale vantaggio per aver alzato al cielo ben tre trofei.

Le vittorie di Darderi

Sembra incredibile ma per il tennista di 23 anni nato a Villa Gesel, Argentina, ma naturalizzato italiano ha vinto tre finali Atp su altrettanti finali disputate. L'ultima in ordine di tempo è l'Ato 250 "Plava Laguna Croatia Open" (ATP 250) sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, (Croazia) dove in finale, l'azzurro numero 35 del ranking, ha battuto con un doppio 6-3 lo spagnolo Carlos Taberner, bissando il successo a Bastad di domenica scorsa e ottenendo la nona vittoria consecutiva. Una settimana prima, come accennato, Darderi ha trionfato a un altro 250, quello della cittadina svedese, avendo la meglio contro l'olandese De Jong con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 dopo oltre due ore e 8 minuti di gioco.

Forza e determinazione

Finito qui? Nemmeno per sogno: la prima vittoria di Luciano in questo 2025 è stata ottenuta ad aprile all'Atp 250 di Marrakesh dove in finale ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor con un doppio 7-6. In questo momento, dunque, Darderi-Sinner 3-2 in un'ipotetica sfida a colpi di tornei ma c'è da dire che Jannik non baratterebbe due Slam, ovvero i tornei più importanti al mondo, con degli Atp 250 i quali non vanno assolutamente sminuiti e dimostrano la forza e la determinazione di questo giovane atleta che, seppur affrontando tornei più abbordabili dove mancano i grandi nomi, ha comunque realizzato dei percorsi netti fino a fargli vincere ben tre finali su tre.

In questo modo l'Italia dimostra una volta di più che, oltre Sinner, c'è un movimento tennistico mai così florido ma bisogna ricordare anche un elemento fondamentale: il numero uno del mondo è stato costretto a stare fermo tre mesi per l'ormai nota vicenda Clostebol.

Chissà se, in una normale stagione agonistica, Jannik non fosse riuscito a vincere altri trofei oltre ai due Slam ottenuti fino a questo momento. Il dato di Luciano Darderi è, in ogni caso, molto significativo e fa ben sperare per il suo futuro.