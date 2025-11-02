Atp Parigi, Sinner - Auger-Aliassime per il titolo | 6-4, 1-2

Una finale che mette in palio tantissimo: Jannik Sinner non si gioca soltanto la vittoria del torneo (sarebbe la prima sul cemento di Parigi) ma la gara contro il canadese Felix Auger-Aliassime potrebbe farlo tornare in vetta al ranking mondiale in caso di vittoria.L'altoatesino arriva all'ultimo atto consapevole del cammino fin qui, il talento canadese sta vivendo la sua miglior stagione ed è in un grandissimo stato di forma. Il Giornale segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale
La gara in diretta: 2° set
3° game: il canadese è ora più centrato e sicuro di prima, spinge molto, 40-0 e conseguente 2-1.
2° game: alla battuta Sinner, l'altoatesino sempre molto solido, si gioca poco ma comandano le prime di servizio, 1-1.
1° game: si ricomincia con Auger-Aliassime al servizio, c'è un'occasione per Sinner di break ma poi il canadese è bravo a chiudere in suo favore, 1-0
A Sinner il primo set
10° game: Sinner serve per il set, rimonta da 0-15 e chiude 6-4 dopo 44 minuti.
9° game: il canadese rimane nel set, serve e vince il game, siamo sul 5-4
8° game: un dritto lungolinea eccellente di Sinner vale il 40-0, non perde nemmeno un quindici e sale 5-3.
7° game: il canadese sale di livello con il servizio, 40-0 e successivo 4-3.
6° game: si scambia di più, le qualità atletiche di Sinner vengono sempre più allo scoperto, 40-15 e 4-2.
5° game: un recupero miracoloso di Sinner porta il punteggio sul 30-30, poi sbaglia con il rovescio e il canadese si porta 40-30. Alla fine Auger-Aliassime rimane a contatto, 3-2.
4° game: l'altoatesino è senza sbavature sul turno di battuta, 40-0 e 3-1.
3° game: il canadese al servizio si porta sul 40-30 e poi accorcia le distanze, 2-1.
2° game: primo turno di battuta per Sinner che si dimostra subito molto solido con questo fondamentale, fa ace e mette in campo ottime prime di servizio. Si va 40-15 e poi arriva il 2-0.
1° game: il primo al servizio è il canadese, da 30-30 arriva il 30-40 e prima palla break per Sinner, errore con il dritto per Auger-Aliassime e vantaggio di Jannik, 1-0
Giocatori in campo alle ore 15
Dopo il consueto riscaldamento, i due protagonisti saranno in campo alle 15.