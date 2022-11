Djokovic conquista le Atp Finals per la sesta volta in carriera

Novak Djokovic ha conquistato le Nitto Atp Finals, battendo in finale il norvegese Casper Ruud in due set col punteggio di 7-5 6-3. Missione compiuta: con questo successo il campione serbo trionfa al Masters di fine anno per la sesta volta in carriera, raggiungendo Roger Federer, in vetta all'albo d'oro.

Una bella rivincita per Djokovic, dopo aver vissuto un anno al quanto travagliato. Escluso dagli Australian Open e dagli Us Open per la questione del vaccino Covid, aveva regalato l'unico grande sussulto di questo 2022 con la conquista di Wimbledon. A Torino però infila cinque vittorie di fila incassando il ghiotto assegno di 4.740.300 dollari, riservato al giocatore capace di fare un en plein di vittorie.

La partita

I tre precedenti in carriera tra i due parlano chiaro: ha sempre vinto il serbo senza mai concedere un set all'avversario. Insomma il tennis lineare di Ruud non dà granché fastidio a Djokovic. Questo dà grande consapevolezza a Nole, che parte col piede giusto ma non riesce a trasformare subito due palle break. Ruud, esce dal torpore del primo game e si rimette in carreggiata. Nell'ottavo game il norvegese si fa raggiungere sul 30-30 e si lancia in una sciagurata volée di dritto che finisce fuori. Palla break per Djokovic. Ruud cancella con un ace e ribalta la situazione con la palla del 4-4 e con tre punti consecutivi salva il servizio. Sopra 6-5 il serbo coglie l'occasione al momento giusto.

Con uno splendido lungolinea di dritto si porta 30-30, e poi manda in tilt Ruud guadagnandosi un set point. Nole lo martella con uno scambio estenuante e alla fine si porta a casa il primo set: 7-5. Nel secondo set è ancora Djokovic a prendere l'iniziativa. Ruud si difende ma non trova il modo di affondare. Nel quarto game continua a fare tutto il serbo. Ruud perde la lucidità e subisce il break del 3-1. Nole è in pieno controllo della partita, il suo avversario non riesce a fare nulla per metterlo in difficoltà. Consolida il vantaggio l'ex numero 1 al mondo portandosi 4-1. Il norvegese prova a restare aggrappato alla partita ma può fare poco contro il serbo. Djokovic ha fretta di concludere e chiude il match con un comodo 6-3, scrivendo un'altra pagina storica della sua memorabile carriera.

Le vittorie di Djokovic alle Atp Finals

Dal debutto nel lontano 2007 alla conquista dell'edizione 2022. Djokovic è abituato a dare il meglio di sè alle Nitto ATP Finals. Ha trionfato sei volte, con un record di 46 vittorie e 17 sconfitte in 15 partecipazioni. Ha superato il girone undici volte, nove delle quali nelle ultime dieci apparizioni nel torneo. Il primo successo risale al 2008 quando le vittorie nel girone su Del Potro e Davydenko, e il successo in tre set in semifinale su Simon, gli permisero di guadagnare un posto in finale contro l'allora numero 5 del mondo Davydenko, battuto ancora e stavolta in due set. Dal 2012 al 2015, Djokovic è stato praticamente perfetto a Londra, vincendo 19 partite su 20 alla O2 Arena.

Conquista le Nitto ATP Finals quattro volte di fila: battendo in successione Federer (2012-2014-2015), Nadal (2013). Al primo anno è associato una delle sue vittorie più belle della carriera, la finale contro Federer, recuperando da sotto 0-3 nel primo set e da 2-4 nel secondo per conquistare il secondo titolo nel torneo. Resta imbattuto dal 2012 al 2014, un'edizione chiusa senza giocare la finale per il ritiro di Federer bloccato da un'infortunio alla schiena dopo la semifinale maratona contro Wawrinka. L'anno dopo l'ultimo successo al Masters sempre contro Federer, prima di perdere in finale contro Murray (2016) e contro Zverev (2018).

Le finali vinte

2008 b. Davydenko (Rus) 6-1 7-5

2012 b. Federer (Svi) 7-6 (6) 7-5

2013 b. Nadal (Spa) 6-3 6-4

2014 b. Federer (Svi) ritiro

2015 b. Federer (Svi) 6-3 6-4

2022 b. Ruud (Nor) 7-5 6-3



L'albo d'oro