Due taglie in più

Ultime dal mondo delle racchette. Océane Dodin è una tennista francese. Soffriva di vertigini, in campo spesso le capitava di perdere l'equilibrio e di vedere non una ma due, tre palline alla volta. Dopo averne parlato con un medico specialista ha deciso di intervenire chirurgicamente ma, vista l'occasione, ha scelto di rifarsi anche il seno, era troppo piccolo, la condizionava nel gioco, dunque si è sottoposta

a un'operazione di mastoplastica additiva, un paio di misure in più per competere ad alti livelli ed è tornata in campo. Fiera della nuova taglia ha dichiarato di essere la prima tennista professionista a scendere in campo con il seno rifatto. Doppio fallo. Infatti, prima di lei, era accaduto a Simona Halep, tennista romena, che, al contrario della collega francese, aveva voluto ridursi il petto perché il peso non le consentiva di muoversi agevolmente e rapidamente. Con il seno rifatto la romena ha vinto due slam, ha occupato il primo posto

del ranking Wta per 64 settimane ma, nel febbraio

scorso, all'età di trentatré anni ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La speranza di Océane Dodin, a questo punto, è di raggiungere gli stessi risultati della collega romena così da conquistare la tetta di serie.