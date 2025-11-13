Riforme, Anm, toghe corporative. La lezione dimenticata di Falcone

Il Falcone che piace a sinistra? È solo quello che rilascia interviste mai rilasciate. O, peggio ancora, quello le cui posizioni vengono raccontate a uso e consumo di una narrazione che lo vedrebbe contrario a qualunque tentativo di riforma della giustizia. Eppure, ci sono audizioni, interventi e riflessioni poco conosciute, mai finite sotto i riflettori e soprattutto scomode alla vulgata. Non stupisce, dunque, che non abbiano mai fatto capolino nei talk progressisti o che non siano mai state lette da un procuratore qualunque in diretta tv. Eppure, esistono. Si trovano scritte, nero su bianco, in diversi documenti della Camera e sono raccolte in un volume che rappresenta una sorta di lezione inascoltata del magistrato. Idee chiare e controcorrente, mai prese in considerazione perché probabilmente avrebbero obbligato la magistratura a interrogarsi su stessa. Però, mai come adesso, vale la pena rammentare quello che si può leggere nel libro di 367 pagine dal titolo Interventi e proposte, 1982-1992 / Giovanni Falcone, edito da Sansoni insieme alla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
Dopo il referendum del 1988 il magistrato scriveva: "Gli italiani non ci vogliono più bene? Per forza: siamo incompetenti, poco preparati, corporativi, irresponsabili". Sulla competenza dei giudici il pensiero di Falcone (nella foto) era ancora più tranchant: "Bisogna riconoscere responsabilmente che la competenza professionale della magistratura è attualmente assicurata in modo insoddisfacente; il che riguarda direttamente gli attuali criteri di reclutamento e quelli riguardanti la progressione nella cosiddetta carriera, l'aggiornamento professionale e i relativi controlli, la stessa organizzazione degli uffici e la nomina dei dirigenti".
E la considerazione che nutriva sull'Anm? "La crisi dell'associazione dei giudici l'ha resa sempre più un organismo diretto alla tutela di interessi corporativi e sempre meno il luogo di difesa e di affermazione dei valori della giurisdizione nell'ordinamento democratico". Non migliorava il giudizio sull'operato dei pm, anzi: "Mi sembra giunto il momento di razionalizzare e coordinare l'attività del pm, finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica della obbligatorietà dell'azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività".
E come non citare poi la stilettata ai giustizialisti: "Perseguire qualcuno per un delitto senza disporre di elementi irrefutabili a sostegno della sua colpevolezza significa fare un pessimo servizio".Non mancavano poi riflessioni sul "livellamento dei magistrati verso il basso" causato dall'"inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbero provvedere il Csm e i Consigli giudiziari". Ora aspettiamo che qualcuno legga queste frasi in tv: sarebbe l'unico modo per far parlare i morti, nel rispetto della verità.