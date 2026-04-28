Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi: “Passo poco tempo qui"

Il torneo Atp 1000 di Madrid, quarto Masters della stagione e secondo sulla terra rossa, sta creando più di qualche problema agli atleti e di conseguenza una grande preoccupazione tra gli organizzatori per via della diffusione di un virus intestinale che ha già fatto sentire in modo allarmante i propri effetti: tra ritiri e malori in campo, sono già tanti i tennisti ad aver subito gli effetti dell’infezione, per cui non è escluso che anche nei prossimi giorni qualcuno possa essere costretto ad abbandonare la competizione.

La statunitense Madison Keys si è ritirata dal torneo ancor prima del suo inizio, ma si è trattato solo del primo di una lunga serie di episodi. Il primo forfait mentre la competizione era in corso di svolgimento, prima del match di secondo turno del 25 aprile contro Joao Fonseca, è stato quello di Marin Cilic: il croato ha dichiarato di esser stato vittima di una pesante intossicazione alimentare. Il 25 aprile è arrivata la rinuncia dell’ex numero uno al mondo Iga Swiatek: la tennista polacca si è ritirata durante il terzo turno contro Ann Li, lamentando una forte debolezza fisica dopo aver vinto il secondo set e definendo gli ultimi giorni "terribili". Liudmila Samsonova ha dato forfait prima del suo match di terzo turno contro Linda Noskova, sempre per conseguenze legate a un’intossicazione alimentare o a un virus intestinale.

È andata meglio, quantomeno per quanto concerne le conseguenze sul prosieguo del torneo, a Coco Gauff, protagonista di un drammatico match contro Sorana Cirstea, durante il quale ha avuto conati di vomito in campo che hanno richiesto un timeout medico: la tennista statunitense è riuscita incredibilmente a vincere, per poi essere eliminata nel turno successivo.

Al momento non è certa l’origine del problema: da un lato c’è chi, come l’ex tennista Jim Courier, ha ipotizzato che i malori possano essere conseguenza del catering, indicando specificamente i tacos ai gamberetti serviti nella mensa dei giocatori. Dall’altro chi, come Coco Gauff, sospetta che possa trattarsi di un virus contagioso diffusosi negli spogliatoi.

Qualunque sia la causa, ovviamente si è diffusa grande preoccupazione tra gli atleti. Per quanto concerne gli italiani, almeno per ora, non si registrano conseguenze. Jannik Sinner ha tranquillizzato i suoi tifosi, spiegando di essere più al sicuro per via della routine che segue solitamente in ogni torneo a cui prende parte. “Ho sentito di molti ritiri, non passo molto tempo qui”, ha dichiarato il numero uno al mondo, “arrivo nei giorni delle partite un po’ prima, ma quando devo solo allenarmi molto tardi.

Mi alleno e poi me ne vado. È quello che faccio in ogni torneo”. Niente mensa e poco tempo negli spogliatoi, quindi, per cui la speranza è che proprio le sue abitudini possano tutelarlo da un eventuale contagio o intossicazione.