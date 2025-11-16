Finals, caccia al biglietto per la finale Sinner-Alcaraz: quanto può costare

L’atmosfera si scalda in vista della finale delle Atp Finals di Torino, che oggi decreterà i vincitori del doppio e soprattutto il nuovo campione del singolare. In campo i primi due tennisti al mondo: Carlos Alcaraz, salito al vertice proprio grazie ai risultati ottenuti a Torino, e l’idolo di casa Jannik Sinner, campione in carica e beniamino del pubblico.
Biglietti ufficiali esauriti
Sul canale ufficiale di vendita non c’è più disponibilità: gli ultimi tagliandi sono stati acquistati martedì scorso, con l’ultimo biglietto venduto a 2.300 euro. Ma la corsa al posto in arena non si è fermata qui.
Prezzi alle stelle sui siti di rivendita
Su piattaforme alternative i prezzi hanno raggiunto cifre a tre zeri. Su un noto sito di resale si va da 1.800 euro per un posto nel settore 109 della tribuna est fino a 2.500 euro per la tribuna ovest.
Un altro marketplace, che si definisce “il numero 1 al mondo per i biglietti di tennis”, offre alternative che vanno da 1.055 euro per un posto in ottava fila nel secondo anello a 2.544 euro per la tribuna sud platea 2.
La caccia continua sui social (con rischi)
Non mancano possibilità anche nei gruppi social dedicati alla compravendita di biglietti, dove però i prezzi vengono comunicati solo in privato. Qui la prudenza è d’obbligo: il rischio di imbattersi in profili fake o tentativi di truffa è concreto, con la possibilità di perdere centinaia di euro senza ottenere nulla.
Torino pronta a vivere una finale da ricordare
Tra entusiasmo, attese e ticket introvabili, Torino si prepara adaccogliere una finale che si preannuncia storica. Alcaraz e Sinner daranno vita a un confronto di altissimo livello, mentre il pubblico è pronto a vivere un’altra giornata di grande tennis.