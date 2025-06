È il giorno di Sinner. I precedenti con Bublik e dove vedere la gara

Ascolta ora 00:00 00:00

La marcia di Jannik Sinner sull'erba di Halle, città tedesca della Sassonia che conta oltre 230mila abitanti, prosegue: dopo aver vinto la gara d'esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann, nella giornata odierna sfiderà il tennista kazako Alexander Bublik, attuale numero 45 del ranking Atp. Si rinnova la sfida, quindi, dopo la gara stravinta da Jannik sulla terra rossa del Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0) un paio di settimane fa ma attenzione perché l'avversario è molto forte su questa superficie. Nella gara d'esordio, il kazako ha battuto agevolmente con un doppio 6-4 l'avversario francese Alexandre Muller.

Quali sono i precedenti

Se nelle gare fin qui disputate il conto è nettamente a favore del numero uno del mondo con quattro vittorie a una, l'unico acuto del kazako si è avuto proprio sull'erba di Halle due anni fa quando ha sconfitto Sinner con il punteggio di 7-5, 2-0 con l'azzurro che è poi stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. Il loro primo incontro avvenne a Dubai nel 2021, vittoria di Jannik in due set (al terzo turno) e poi nello stesso anno arrivò il bis sul cemento dell'Atp 1000 di Miami (quarti di finale). Nel 2023 la vittoria di Sinner sull'erba del torneo s-Hertogenbosch (ottavi di finale).

Le parole di Sinner

Prima della gara, l'altoatesino ha speso parole d'elogio per il tennista kazako dotato di grande forza e talento. " Bublik è un gran giocatore, di gran talento e questa è una superficie che gli piace. Mi ha battuto qui, ed ha vinto anche un titolo. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento. Serve bene e può fare qualsiasi cosa. Sarà un match difficile ". Non dovranno ingannare, dunque, i sei game lasciati al kazako al Roland Garros sia perché si troverà di fronte un avversario che vorrà la naturale rivincita ma anche, come detto, per la superficie notevolmente diversa che richiede un certo adattamento e dove la pallina viaggia molto più velocemente che sulla terra battuta.

Dove vedere la gara

Il match in programma sarà l'ultimo sul campo centrale del torneo di Halle, dunque subordinato alle tempistiche delle gare precedenti: gli organizzatori stimano che avrà inizio non prima delle ore 17.

Gli appassionati potranno vedere l'incontro Sinner-Bublik, al meglio dei tre set, sui canali Sky se abbonati (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e seguirlo in streaming tramite Sky Go. Lo potranno seguire anche gli abbonati di Now Tv.