I grandi del tennis si inchinano a Jannik: "Bravo, te lo sei meritato"

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open è stata immediatamente commentata dai migliori del tennis, che con Jannik hanno giocato e affrontato tante battaglie. Il primo a complimentarsi con lui è stato, per causa di forza maggiore, lo sfidante Danill Medvedev che a margine della premiazione ha voluto elogiare lo sfidante: “Mi complimento con Jannik, hai dimostrato ancora una volta che sei cresciuto, hai lottato, te lo meriti. Ci siamo incontrati in diverse finali, sono sicuro che non è la tua ultima finale Slam, cercherò di vincere la prossima. È doloroso perdere in finale ma meglio rispetto ad aver perso prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso e ce la metterò tutta la prossima volta. Ringrazio il mio team, purtroppo non ce l'ho fatta, ci proverò la prossima volta”. Il già vincitore dello Us Open, attuale numero tre del mondo, dopo due set dominati ha lasciato il passo a tre set impressionanti dell’italiano.

Tanti altri grandi del tennis hanno voluto rendere omaggio al vincitore. Il primo è stato Novak Djokovic, che Sinner ha sconfitto in semifinale giusto due giorni fa. “Bravo Jannik! Meritato! Congratulazioni alla tua famiglia e al tuo team”. Così su Instagram, in italiano, Novak Djokovic fa i complimenti all'italiano. Dal numero uno al mondo ad uno che numero uno lo è stato per tantissimo tempo, ossia Rafael Nadal, che sempre sui social ha voluto congratularsi con Sinner: “Grandissimo Jan, bravissimo. Bellissimo torneo, il tuo primo torneo del Grand Slam!!! Un caro saluto a te, il tuo team, tua famiglia e tutta l'Italia che ha vinto oggi con te". A seguire Nadal ci ha pensato un altro spagnolo, Carlos Alcaraz, che di slam ne ha già sollevati al cielo due, nel 2022 a New York e nel 2023 a Wimbledon. L’attuale numero due della classifica Atp ha commentato la vittoria su X: “Sono così felice per te Jannik! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il momento amico mio!”.

Anche i compagni di Coppa Davis, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono complimentati con l’amico. “Campione dentro e fuori, bravo Jannik”, è quanto ha scritto l’ex finalista di Wimbledon per congratularsi con Sinner. Sonego ha invece celebrato il trionfo dell'altoatesino con un eloquente “epico" su Instagram.

I commenti sono stati tantissimi, anche da parte di tantissimi ex giocatori. Con il suo trionfo, Sinner ha interrotto il dominio dei tre grandi Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, che hanno scritto i loro nomi sull'albo d'oro degli Australian Open dal 2014 al 2023.