Indian Wells 2023: da Berrettini a Sinner, ecco il tabellone maschile

Il torneo di Indian Wells è ormai entrato nel vivo con quattro tennisti italiani ancora in corsa: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Fabio Fognini. Lorenzo Sonego è invece già stato eliminato dall'australiano Jason Kubler. Gli ultimi due detentori in campo maschile e femminile sono Taylor Fritz e Iga Swiatek. Novak Djokovic, che quest'anno non prenderà parte al torneo statunitense, e Roger Federer sono i due tennisti ad avere vinto più volte questo torneo in campo maschile. In campo femminile invece a quota due ci sono Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Maria Sharapova, Daniela Hantuchova e Viktoryja Azarenka.



Cos'è Indian Wells e quando si svolge

Il torneo americano è classificato come Master 1000, ed è uno dei più importanti nel circus del tennis maschile e femminile. L'Indian Wells Masters, ufficialmente BNP Paribas Open per motivi di sponsorizzazione fino al 2009 era noto anche come Pacific Life Open. La competizione si svolge nel mese di marzo sui campi in cemento dell'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, in California, Stati Uniti d'America con l'edizione del 2021 che si è eccezionalmente tenuta nel mese di ottobre a causa della pandemia di Covid-19. Quest'anno è iniziato lunedì 6 marzo e terminerà domenica 19 marzo.

Il torneo maschile ha assunto diverse denominazioni: American Airlines Tennis Games (1974–1978), Congoleum Classic (1979–1980, 1982–1984), Grand Marnier/ATP Tennis Games (1981), Pilot Pen Classic (1985–1987), Newsweek Champions Cup (1988–1999), Tennis Masters Series Indian Wells (2000–2001) e Pacific Life Open (2002-2008). Anche il torneo femminile ha assunto diverse denominazioni: Virginia Slims of Indian Wells (1989–1990), Virginia Slims of Palm Springs (1991), Matrix Essentials Evert Cup (1992–1993), Evert Cup (1994, 1999), State Farm Evert Cup (1995–1998) in onore di Chris Evert, Tennis Masters Series (2000–2001) e Pacific Life Open (2002-2008).

Chi partecipa e quando giocano gli italiani

A questo prestigioso torneo partecipano i tennisti più importanti del circuito tra cui Tsitsipas, Dimitrov, Rublev, Tiafoe, Shapovalov, Ruud, Zverev, Rune, Medvedev, Alcaraz e l'ultimo vincitore del torneo Taylor Fritz. Tra gli italiani, come detto, Sonego non ce l'ha fatta a passare il turno mentre domani sarà il turno di Matteo Berrettini contro il giapponese Daniel (32esimi di finale). Fabio Fognini affronterà l'americano Ben Shelton nei 64esimi di finale mentre Sinner e Musetti dovranno ancora conoscere i loro avversari nei trentaduesimi di finale del torneo a stelle e strisce.

Nole non ci sarà

Novak Djokovic, il tennista più vincente ad Indian Wells insieme a Roger Federer, non prenderà parte al torneo in quanto non vaccinato. Il 35enne serbo non ci sarà a causa delle restrizioni degli Stati Uniti che impediscono ai non vaccinati al Covid-19 l'ingresso nel paese. "Se non ci sarò l'America, immagino che giocherò sulla terra battuta. Monte Carlo sarà probabilmente il prossimo torneo. In tal caso, mi prenderò una pausa, mi preparerò", ha dichiarato alla Cnn Nole lo scorso 6 marzo.