Indian Wells, ecco il tabellone: possibile semifinale Sinner-Alcaraz (che vale 2° posto)

La "resa dei conti" per la seconda posizione nel ranking mondiale Atp tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe avvenire in semifinale: il sorteggio effettuato a Indian Wells ha messo in luce il potenziale cammino dei due che si trovano entrambi nella "parte bassa" del tabellone.

I possibili avversari di Sinner

L'incrocio è significativo: oltre al secondo posto mondiale e la possibilità di accedere in finale per giocarsi la vittoria finale (con Djokovic super favorito della parte alta del tabellone), i due si ritroverebbero dopo la gara ufficiale degli Atp 500 di Pechino di ottobre 2023 che ha visto la vittoria di Sinner con il punteggio di 7-6 6-1: ricordiamo che il detentore del titolo nel Masters 1000 californiano è proprio Alcaraz. Tornando all'attualità, il nostro Jannik inizierà il torneo dal secondo turno dove attende di conoscere il nome dell'avversario tra Kokkinakis e Giron. Al terzo turno troverebbe nel suo cammino uno tra Jan e Lennard Struff mentre, ipotizzando un cammino "scontato", agli ottavi di finale potrebbe sfidare l'americano Ben Shelton. Si fa ancora più arduo ipotizzare contro chi potrebbe scontrarsi ai quarti di finale ma nel suo cammino potrebbe spuntare il russo Rublev o il greco Tsitsipas. Se tutto filasse liscio come l'olio, ecco la super semifinale contro Carlos Alcaraz e, in finale, uno tra Djokovic e Medvedev che sono i favoriti della parte alta del tabellone.

I possibili avversari di Alcaraz

Carlos Alcaraz, che parte da testa di serie numero 2, si trova sull'estremo opposto del tabellone rispetto a Novak Djokovic: lo spagnolo aspetta di sapere chi incontrerà nel secondo turno tra il francese Van Assche e il nostro azzurro Matteo Arnaldi, poi ecco che la gara successiva se la potrebbe vedere contro il canadese Auger-Aliassime. Ottavi di finale, potenzialmente, contro il russo Khachanov mentre ai quarti di finale portrebbe configurars la super sfida contro il tedesco Zverev, numero sei del tabellone. Anche in questo caso, se Alcaraz superasse tutti ecco Sinner in semifinale per giocarsi il secondo posto al mondo.

ATP1000 Indian Wells main singles draw pic.twitter.com/ubuJvWrrxX — Michal Samulski (@MichalSamulski) March 5, 2024

La situazione nel ranking

Come abbiamo visto recentemente, Alcaraz e Sinner hanno rispettivamente 8.805 punti a 8.270: il sorteggio delle ultime ore a Indian Wells ha sciolto ogni dubbio. Se il numero uno del tennis azzurro dovesse vincere un'ipotetica semifinale contro Alcaraz entrerebbe ancor di più nella storia raggiungendo la seconda posizione mondiale e metterebbe nel mirino Novak Djokovic. Ma Sinner potrebbe già diventare numero 2 se Alcaraz uscisse agli ottavi di finale ma anche (facendo i debiti scongiuri) se Sinner uscisse agli ottavi e Alcaraz non andasse oltre i quarti di finale.

Il cammino degli altri italiani

Per quanto riguarda, invece, gli altri italiani presenti in tabellone ecco che nella parte alta si trova Lorenzo Sonego che al primo turno dovrà affrontare il russo Kecmanovic: il vincitore troverà Norrie al secondo turno. Inizio in salita, invece, per Flavio Cobolli che se superasse il primo turno vincendo contro lo spagnolo Carballes Baena troverebbe subito il numero 4 al mondo, Medvedev. Scorrendo il tabellone c'è molta attesa per Fabio Fognini, a Indian Wells grazie a una wild card, che nel primo turno si scontrerà con lo spagnolo Zapata Miralles: ad attendere il vincitore, al secondo turno, c'è l'argentino Baez. Lorenzo Musetti, invece, è già certo del secondo turno dove aspetta il vincitore tra l'olandese Van de Zandschulp e il canadese Shapovalov. Infine, Matteo Arnaldi partirà dal primo turno contro il francese Van Assche e, al secondo turno, ci sarà proprio Carlos Alcaraz: e se fosse proprio il 23enne di Sanremo a "facilitare" le cose a Sinner ottenendo una storica vittoria?