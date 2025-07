Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a Wimbledon

Jannik Sinner si prende l'immediata rivincita contro Carlos Alcaraz e supera in quattro set il rivale spagnolo sui campi dell'All England Croquet and Lawn Tennis Club, alzando al cielo di Londra il quarto Slam della sua carriera, il secondo della stagione dopo il trionfo agli Australian Open.

L'edizione 2025 di Wimbledon, il terzo Slam dell'anno nonché il più antico evento nello sport del tennis, risalendo la sua prima edizione al 1877, è già entrato nella storia per il record assoluto del suo prize money. Complessivamente, infatti, è stato messo sul piatto un montepremi di 53,5 milioni di sterline, pari all'incirca a 63,7 milioni di euro, da distribuire tra tutti i partecipanti: si tratta di un incremento del 7% rispetto al 2024, e addirittura di circa il doppio rispetto all'edizione di dieci anni fa.

Questi aumenti, che hanno trasformato Wimbledon 2025 nel torneo più ricco della storia del tennis, quantomeno per il momento, si sono visti a tutti i livelli, cioè dal primo turno fino alla finale, tanto nei singolari maschili e femminili (+11.1%), quanto nei doppi maschili e femminili (+4.4%), così come nel torneo del doppio misto (+4.3%) e in quello in carrozzina e quad/carrozzina (+5,6%).

Rimanendo focalizzati sul singolare, e tenendo in considerazione il fatto che i vincitori del torneo maschile e di quello femminile hanno beneficiato del medesimo prize money, tanto Iga Swiatek quanto Jannik Sinner si sono portati a casa un assegno da 3 milioni di sterline, pari a 3.517.900 euro. Delusione a parte per la sconfitta nell'atto conclusivo del celebre Slam londinese, i due finalisti Amanda Anisimova e Carlos Alcaraz hanno invece incassato ben 1.520.000 sterline, vale a dire 1.782.400 euro.

Come detto, gli aumenti si sono percepiti fin dalle prime fasi dei Championships, dal momento che anche solo qualificarsi al tabellone principale perdendo già al primo turno è significato per i tennisti guadagnare 66mila sterline (pari a 77.400 euro), con un incremento di ben il 10% rispetto all'edizione 2024. Il prize money sale fino a 99mila sterline di premio per un secondo turno (116mila euro), 152mila sterline (178mila euro) per un terzo turno, 240mila sterline (281.

400 euro) per gli Ottavi di Finale, 400mila sterline (469mila euro) per i Quarti di Finale e ben 775mila sterline (pari a 908.800 euro) per il raggiungimento delle Semifinali, ovvero ciò che hanno incassato, per quanto concerne il tornaeo maschile, Novak Djokovic e Taylor Fritz.