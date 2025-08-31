Jannik Sinner, la foto sul cellulare che scatena i curiosi: "È Laila?"

Un momento di relax colto dalle telecamere posizionate alla sue spalle ha alimentato la curiosità dei tifosi di Jannik Sinner: mentre dà un'occhiata al proprio cellulare, infatti, sullo schermo del telefono compare quella che presumibilmente è la foto dell'attuale compagna Laila Hasanovic.

Il breve filmato, che ha fatto il giro del web e dei social network, è stato ripreso poco prima del match valevole per il terzo turno degli US Open, nel quale il numero uno al mondo è riuscito ad avere la meglio sul canadese Denis Shapovalov in 4 set col risultato di 5-7 6-4 6-3 6-3 maturato in 3 ore e 11 minuti. Ora il tennista italiano dovrà vedersela agli ottavi di finale con il kazako Alexander Bublik, un avversario particolarmente rognoso sul veloce, che peraltro in questa stagione lo ha già sconfitto sui campi in erba di Halle in 3 set (6-3, 3-6, 4-6).

L'incontro con Shapovalov è stato trasmesso su SuperTennis, e sono le stesse telecamere ad aver colto il momento che ha alimentato il gossip nelle ultime ore: in una fase di relax precedente l'inizio del match, Sinner afferra il proprio telefono per qualche secondo. Un tempo breve ma sufficiente a far sì che l'inquadratura colga un dettaglio in particolare: nello sfondo la foto di una ragazza, che sembra proprio Laila Hasanovic. Immediatamente sui social si è scatenato il dibattito tra chi sosteneva si trattasse della modella danese e coloro i quali parlavano di una nuova fiamma del tennista: niente di più falso, per quanto il loro rapporto non sia stato ufficializzato, sembra proprio che sia di uno scatto di Laila.

La ragazza, che lo ha accompagnato "da lontano" e con discrezione sia al Roland Garros di Parigi che a Londra per il Torneo di Wimbledon, in questo frangente si trova invece a Venezia per il Festival del Cinema: gli scatti dei fotografi presenti alla kermesse l'hanno immortalata sul tappeto rosso per la première di "La Grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino.

"Dalla prima scoperta di Armani Beauty da bambina attraverso la borsa trucco di mia madre, fino ad ora sul tappeto rosso come parte dell'universo Armani, questo viaggio sembra incredibilmente speciale"

"Grata di essere alla Mostra del Cinema di Venezia, circondata da talenti così stimolanti, e di celebrare la bellezza, l'arte e il cinema in un ambiente così iconico".

, ha scritto la modella sui social accanto alle foto.