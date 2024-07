Jasmine Paolini nella storia: centrati gli ottavi di finale a Wimbledon

Ascolta ora 00:00 00:00

In una Londra uggiosa con una incessante pioggia che ha costretto l’organizzazione di Wimbledon a posticipare tutti i match sui campi all’aperto alle prime ore del pomeriggio, ad inaugurare sul Campo numero 1 il terzo turno è Jasmine Paolini che ha sfidato la canadese Bianca Andreescu, ex numero 4 del mondo. La numero 7 del mondo, già sicura di scalare almeno di una posizione in classifica Wta, ha sconfitto l'avversaria in due set col punteggio di 7-6 (4), 6-1. Per la Paolini si tratta della prima storica partecipazione agli ottavi di finale nel torneo londinese e conseguente seconda settimana per il terzo slam consecutivo. Dopo il quarto turno conquistato agli Australian Open, la finale contro la numero uno al mondo Iga Swiatek al Roland Garros, arriva anche a Wimbledon l'accesso alle migliori sedici. L'Italiana sfiderà la vincete della sfida fra l'ucraina Kostyuk e l'americana Keys e, in caso di ulteriore vittoria, riuscirà anche ad avvicinarsi ulteriormente a Jessica Pegula al quinto posto nella classifica mondiale.

Nel primo set, dopo un avvio fatto di break e contro-break (prima la canadese ha strappato il servizio all’italiana durante il primo game del match, poi la toscana ha immediatamente restituito il favore nel secondo), le due giocatrici hanno iniziato a giocare il loro tennis, aggressivo ed efficace, riuscendo – seppure la Andreescu con qualche difficoltà e salvando qualche palla break – a tenere il servizio fino al tiebreak. Nel primo punto del mind game si è registrato il punto del match da parte della canadese che ha chiuso uno scambio fatto di tanti colpi con una palla corta in recupero deliziosa. La numero uno italiana, dopo aver subito il mini break, è immediatamente tornata avanti vincendo i due punti sul servizio della Andreescu e, da quel momento, l’equilibrio è stato rotto solo da un errore al decimo punto della canadese che ha regalato due match point alla Paolini. All’italiana è bastato il primo, grazie ad una risposta sul corpo e ad una serie di colpi che hanno costretto l’avversaria all’ennesimo errore forzato. Col punteggio di 7-6 (4) la prima frazione ha sorriso alla Paolini.

Nel secondo set, durante il terzo game, un doppio fallo – il primo del match – della Andreescu, causa una doppia palla break a favore della Paolini che non si lascia sfuggire l’occasione e si porta avanti nel parziale.

Dopo aver tenuto il servizio nel game successivo - seppur tenendo botta agli attacchi della canadese -, l'italiana, sfruttando il fisiologico calo dell'avversaria e fornendo ottime risposte e i tanti vincenti, è riuscita a strappare nuovamente il servizio portandosi sul 4-1 dopo appena 25' di gioco. Da quel momento in poi la consistenza e la risolutezza dell'italiana hanno portato ad una rapida conclusione del match, con un altro break nell'ultimo game del match e con il parziale di 6-1.