Kate Middleton torna in pubblico. Sarà a Wimbledon per premiare il vincitore tra Alcaraz e Djokovic

La principessa del Galles tornerà in pubblico. Dopo l'apparizione al Trooping the Colour, infatti, la presenza di Kate Middleton è stata annunciata alla finale maschile del torneo di Wimbledon, che si terrà domenica 14 luglio tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A dare la notizia è stato Kensington Palace. La moglie del principe William è patrona dell'All England Lawn Tennis Club ed è una grande appassionata di tennis. Negli scorsi anni la sua era una presenza costante nel prestigioso torneo inglese sull'erba ma quest'anno, a causa delle cure in corso, è stata in dubbio fino alla fine. Per preservarsi e non affaticarsi troppo, non sarà presente alla finale femminile di quest'oggi, che vede in campo l'italiana Jasmine Paolini.

Middleton siederà in tribuna e premierà il vincitore, come consuetudine, e ancora una volta tutti gli occhi saranno puntati su di lei. Pare che questa partecipazione sia stata motivo di discussione con il principe del Galles, che avrebbe preferito evitare alla moglie un'esposizione così importante e stressante. La chemioterapia, che non è ancora terminata per la principessa, ha pesanti effetti collaterali per la sua salute e lei stessa, prima di prendere parte alle celebrazioni per il compleanno di re Carlo III, ha ammesso di avere giorni in cui si sente meno e giorni meno. L'anemia e la mancanza di appetito, derivanti proprio dalla cura, debilitano il corpo della principessa, che nonostante tutto a Londra un mese fa è riuscita a mostrarsi radiosa e sorridente.

Certo, nessuno sa con certezza quante ore di trucco abbia dovuto sopportare per avere quell'aspetto, ma questo è un altro segnale della volontà della principessa di esserci e di rassicurare il suo popolo. Tra tutti i Royal, stando agli ultimi sondaggi, è lei la più amata e anche per questo motivo non vuole deludere chi si aspetta di vederla domenica sulle tribune di Wimbledon. In una nota risalente al mese precedente, la principessa ha dichiarato che sperava di " partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate ", ma ha aggiunto di sapere di non essere ancora fuori pericolo.

Suo marito domani sarà a Berlino per assistere alla finale dei Campionati europei di calcio che vede l'Inghilterra in campo contro la Spagna. Gli esperti ipotizzano che, nel caso non ci sia il principe del Galles, Kate Middleton potrebbe presenziare in compagnia dei duchi di Edimburgo o, in alternativa, dei genitori.