Il made in Italy attraverso lo sport. Tennis, nuoto e atletica per promuovere il Belpaese

Tennis, nuoto e atletica insieme per promuovere il made in Italy nel mondo insieme a Maeci, Ice e Sport e Salute. Ed esportare così il prodotto italiano all'estero. Oggi, presso la Sala dei Trattati della Farnesina, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha presentato la partnership per promuovere il Made in Italy nel mondo attraverso lo sport italiano e l’innovazione.

Sfruttando la visibilità internazionale degli eventi, da qui fino a settembre 2024, verrà portata avanti una campagna di promozione e comunicazione con iniziative mirate, eventi, contenuti con il coinvolgimento di grandi campioni. " Prepariamoci con i presidenti di federazione perché questi campioni credo meritino una cerimonia di nomina ad ambasciatori dello sport - ha detto Tajani rivolgendosi a vari, Gregorio Paltrinieri, Lorenzo Patta, il capitano della squadra maschile di tennis Filippo Volandri, e Fiona May -. Vi aspetto alla Farnesina tra qualche tempo ".