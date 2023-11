"Mai visto tirare così forte": i colpi di Sinner impressionano tutti

La consacrazione è arrivata pian piano con il quarto posto nel ranking mondiale e una forza e solidità di gioco che si fanno sempre più evidenti: Jannik Sinner è ormai tra i maggiori protagonisti del tennis mondiale e non lo scopriamo oggi ma, dopo la prima gara alle Atp Finals di Torino, ha impressionato proprio tutti, anche due Gotha di questo sport come Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Le parole degli esperti

Nel corso della prima puntata de "La Telefonata", originale podcast Fandango per il Tennis Italiano, i due campioni italiani hanno commentato la gara di Sinner contro il greco Tsitsipas vinta con un doppio 6-4. " Mi ha impressionato: tira forte, a duemila all’ora, e per di più le mette dentro. Tsitsipas è stato preso a pallate", ha dichiarato Bertolucci senza mezzi termini, sottolineando la fortuna di avere la postazione per i commenti alle spalle dei giocatori (e non lateralmente) " altrimenti avremmo fatto fatica a vedere la palla" . Sulla stessa lunghezza d'onda c'è Panatta che qualche partita di tennis l'ha già vista. " Non l'ha preso a pallate ma a schiaffoni. Io non ho mai visto tirare così forte in vita mia, onestamente", ha detto l'ex numero uno del tennis italiano.

Il paragone con Djokovic

Lo stato di forma dell'altoatesino è strabiliante come ammesso da lui stessi in alcune recenti interviste. La reattività e velocità di gioco, secondo Panatta, sono state nettamente superiori rispetto a quanto osservato nella gara successiva tra Novak Djokovic e Holger Rune: " mi sembrava di veder giocare Domenico contro Giovanni, per la differenza di velocità", ha sottolineato aggiungendo un pronostico relativo al big match di stasera tra l'italiano e il serbo. " Se Sinner tira in questo modo e Djokovic non si adegua, secondo me lo prende a pallate, ma veramente’. In un certo momento Sinner metteva in campo il 93% di prime palle: quando fa così diventa ingiocabile ”. Bertolucci, accanto, ha concordato su tutto: secondo lui, al greco " gli è andata di lusso che sia finita 6-4, 6-4. Era una partita da 6-2, 6-2 ”.

Sinner lo stakanovista

Per raggiungere il livello di oggi, Jannik nazionale passa molte ore sui campi d'allenamento con il proprio staff per migliorarsi e superarsi. Nonostante questo, al ragazzo di 22 anni nato a San Candido sembra di allenarsi poco quando esce dal campo come ha dichiarato recentemente. " A me e Paolo sembrava sempre troppo " - scherza Panatta - guarda che differenza ". La mina vagante del torneo può essere proprio Rune che ha dato del filo da torcere a Djokovic come mette in guaria Bertolucci. " Da quando Becker è diventato suo allenatore, tre settimane fa, lo ha fatto resuscitare: è un tennista frizzantino, che gioca molto bene, poi i discorsi sulla sua simpatia sono altra cosa. Con Djokovic ha fatto partita pari anche se alla fine quel fenomeno di Nole, come sempre, ha vinto. E quindi c’è una grossa possibilità che il danese batta Tsitsipas e che giovedì si giochi con Sinner l’accesso alla semifinale".

Le parole di Abodi