"Mi ha scritto 10 volte". Lo sfogo dell’ex di Sinner: cosa è successo

Ormai la loro storia è finita da un bel po': Jannik Sinner ha voltato pagina con la modella danese Laila Hasanovic mentre Anna Kalinskaya probabilmente è ancora single. La tennista numero 32 del ranking Wta, nelle ultime ore, ha fatto parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate verso un collega maschile, Holger Rune, che avrebbe provato a corteggiarla ma, secondo la russa, mandandole alcuni messaggi di troppo.

La versione di Kalinskaya

In un'intervista rilasciata al magazine dai contenuti sportivi First&Red, la 26enne ha spaziato su varie tematiche del mondo del tennis ma ha suscitato molta curiosità la confessione sui messaggi considerati insistenti da parte del bel 22 danese. " Mi ha scritto 10 volte ma sembra che scriva a tutte. Ha una considerazione troppo alta di sé, anche se non è l'unico a essere fatto così", ha detto di Rune. Sia chiaro, da quel che trapela la Kalinskaya non avrebbe rilasciato questa dichiarazione con fastidio o livore ma è pur sempre un dato di fatto. La tennista lamenta in qualche modo l'insistenza del numero 11 del ranking mondiale.

La versione di Rune

Apriti cielo, non appena Holger è venuto a conoscenza di quanto detto dalla collega Kalinskaya, ha voluto mettere i puntini sulle "i" raccontando come sarebbero andate davvero le cose. " Forse abbiamo alcune differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento a una storia Instagram come un invito a un appuntamento. Se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti!", ha detto senza mezzi termini. Due versioni chiaramente opposte ma da che parte sia la verità è difficile saperlo.

Le considerazioni sui tennisti

Archiviato l'argomento Rune, Kalinskaya ha fatto una sorta di "radiografia" dell'universo maschile dei colleghi tennisti che sarebbero troppo concentrati su di loro e sui risultati che ottengono. " Mi causano un po' di depressione, sono molto fissati sui risultati. Se falliscono un risultato o non raggiungono un obiettivo per loro è tutto. Non vivono, noi donne invece abbiamo una prospettiva più ampia" . Secondo la bella russa, la situazione si complica man mano che si sale di livello e quanto sia complicato avere una relazione sentimentale.

"Se parliamo dei primi 10 al mondo, il loro programma è molto rigido ed è difficile costruire una vita privata con loro. I giocatori di tennis sono un po’ egoisti. Loro non ti diranno mai le cose in faccia. Io per una persona che amo voglio essere di supporto, la voglio aiutare facendola sentire a suo agio con me"