"Per la mia salute mentale". La statunitense Anisimova si prende una pausa dal tennis

Amanda Anisimova ha deciso di mettere da parte il tennis per un pò. Ci risiamo, il tema della salute mentale nello sport è quanto mai d’attualità e sta coinvolgendo diversi giocatori e giocatrici. Stavolta è la stessa 21enne statunitense ad annunciare via social di volersi prendere una pausa a tempo indeterminato: "Hey ragazzi, ho pensato di fare questo post per spiegare cosa sto attraversando e quali sono i miei piani. Sto facendo veramente fatica a livello mentale, ho un burnout che sta andando avanti dall'estate 2022. È diventato insopportabile per me partecipare ai tornei. A questo punto la mia priorità è la mia salute mentale e mi prendo una pausa per un pò di tempo. Ho lavorato più duramente che potevo per superare questa fase. Mi mancherà essere lì fuori con voi, e apprezzo tanto il continuo supporto" ha rivelato la giocatrice americana.

La carriera

Vincitrice degli US Open junior nel 2017. Professionista da quando aveva 16 anni, attualmente è la n.46 del mondo. La giocatrice aveva raggiunto il suo best ranking nell'ottobre 2019 con la 21ª posizione. Due i titoli conquistati in carriera, a Bogotà nel 2019 e il WTA 250 di Melbourne nel 2022. Anisimova salì alla ribalta al Roland Garros di quattro anni fa, quando superò la campionessa in carica Simona Halep arrivando alle semifinali a soli 17 anni. Qualche mese più tardi la morte del padre e allenatore Konstantin, a cui è seguita un lungo periodo difficile che sembrava però essersi lasciata alle spalle raggiungendo i quarti a Wimbledon lo scorso anno. Purtroppo non è stato così. L'ultima partita risale allo scorso 26 aprile, con la sconfitta al primo turno a Madrid, contro l'olandese Rus. Una sconfitta inattesa ma che non lasciava presagire questa decisione. Sono molti i messaggi di solidarietà da parte di colleghi e appassionati; e non mancano le accuse di chi ricorda alcuni attacchi ricevuti sui social dalla Anisimova per la sua "forma fisica meno atletica del circuito".

Anisimova come Osaka

Di certo, quello della giocatrice statunitense è l'ennesimo "ritiro" clamoroso nel circuito WTA. Viene in mente quello clamoroso della giapponese Naomi Osaka che nel 2021, quando era numero 2 del ranking, decise di disertare la conferenza stampa della finale Roland Garros e annunciò uno stop alla sua carriera. La Osaka ha annunciato che, al termine della gravidanza per la quale ha rinunciato agli ultimi Australian Open, tornerà ad allenarsi per calcare nuovamente i campi di giochi e "vincere l'oro alle Olimpiadi del 2024". Chissà che proprio come Osaka, anche Anisimova possa ripensarci e tornare ad impugnare la racchetta.