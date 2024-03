Miami Open, Sinner fatica ma avanza agli ottavi: Griekspoor battuto in 3 set

Con molta più fatica del previsto e perdendo il primo set, Jannik Sinner è riuscito a vincere la gara contro un ottimo Tallon Griekspoor con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 in quasi due ore e mezza di gioco. La pioggia, non prevista, è stata un'alleata fondamentale per il numero uno del tennis italiano che non è sembrato in perfette condizioni fisiche, ha sbagliato molto ma ha saputo tirare il meglio dalla fine del secondo set con il vento che è cambiato decisamente dopo il break decisivo che lo ha portato al terzo set. Molto positiva la prova del numero uno d'Olanda che è calato nettamente nell'ultima e decisiva parte di gara.

1° set, la spunta Griekspoor

Il 1° set si apre con Sinner che serve per primo e inizia alla grande, due ace e servizio tenuto a zero ma l'olandese risponde con ottime accelerazioni nel suo primo turno di servizio pareggiando i conti, 1-1. Nel terzo game Jannik continua a dominare e, anche in quest'occasione (turno di battuta), non perde nemmeno un punto e sale 2-1: il numero uno azzurro è praticamente perfetto e nel quarto game ottiene le prime due palle break del match che Griekspoor riesce ad annullare con merito, poi ne annulla un'altra portandosi sul 2-2. Con due ottime prime di servizio Sinner sale 3-2 al quinto game. La gara è molto equilibrata e l'olandese, grazie alle prime palle di servizio anche lui, rimane aggrappato al numero uno italiano, si va sul 3-3. Un altro game a zero per Sinner che va sul 4-3 ma Griekspoor risponde colpo su colpo e con il nuovo set di palline pareggia nuovamente i conti, 4-4. Nono game come quello precedente, Jannik praticamente perfetto che va sul 5-4 ma l'equilibrio regna sovrano, l'olandese non molla quando serve e si sale sul 5-5 ma poi ecco la svolta: a sorpresa Griekspoor strappa il break sfruttando un passaggio a vuoto dell'italiano e successivamente porta a casa il set vincendo 7-5 dopo 49 minuti di gioco. Dopo una gara per molti game equilibrata, Sinner è apparso un po' in difficoltà e per la prima volta negli scontri diretti perde un set contro il numero uno d'Olanda.

Sinner pareggia, 1-1 al 2° set

Il 2° set si apre con l'italiano alla servizio che vince ma dando sempre l'impressione di non essere al top della condizione, 1-0 subito risposto da Griekspoor ma nel terzo game Jannik dà cenni di reazione tenendo il servizio a zero e salendo sul 2-1. Sono tanti gli errori di Sinner a questo punto del match (10 in più dell'olandese) che pareggia i conti nel quarto game, 2-2. Sembra, però, più efficace quantomeno nel servizio con 12 punti consecutivi che significa 3-2: dopo essere arrivati ai vantaggi, l'olandese non molla e va sul 3-3.

Provvidenziale arriva la pioggia a fermare la gara per 50 minuti. Si ricomincia con la serie di punti consecutivi per Sinner al servizio, 4-3 ma anche l'olandese ricomincia alla grande, si va sul 4-4. Nono game importantissimo con Sinner che tiene il servizio e va sul 5-4: annullato un set point a Sinner, di nuovo 5-5 come nel primo set ma stavolta l'italiano, complice un gran servizio, si porta sul 6-5 e finalmente strappa il primo break dell'incontro che vale la vittoria nel set, 7-5!

Jannik agli ottavi, vittoria anche al terzo

Inizia benissimo il nostro azzurro che porta a casa il punto sul servizio ma la notizia più importante è il break (secondo consecutivo) che strappa all'olandese, 2-0 e consolida velocemente il break, 3-0 e il vero Sinner sembra essere tornato padrone degli scambi. Griekspoor vince il quarto game e accorcia le distanze ma l'ace numero 15 di Jannik lo porta sul 4-1. Sesto game con una palla break per Sinner che l'olandese annulla prontamente ma Jannik è tornato Jannik: nuovo break e servizio per il match, 5-1. In scioltezza, alla fine, Sinner chiude 6-1.

Le parole di Sinner

Intervistato appena al termine della gara, Sinner ha dichiarato che è stata una giornata difficile " ma sono contento del risultato. Partita molto dura, oggi difficile da tirarmi fuori ma sono stato forte mentalmente soprattutto nel secondo set. .