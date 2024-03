Sinner contro l'olandese Griekspoor, quando e dove vederla

La vittoria di Jannik Sinner nel derby contro Andrea Vavassori ai Miami Open, oltre a essere stata la dodicesima vittoria su dodici incontri contro i connazionali, è valsa l'approdo al terzo turno del torneo americano. Nella serata di domenica 24 marzo ecco la sfida a una "vecchia conoscenza", l'olandese Tallon Griekspoor, numero 26 del ranking mondiale. Il vincitore della gara affronterà agli ottavi di finale uno tra l'americano Martin Damm e l'australiano Christopher O'Connell.

Tutti i precedenti

Tra Jannik e l'olandese i precedenti sono tre: in tutte le occasioni il numero uno del tennis italiano ha avuto la meglio. La prima volta che si sono incrociati era il 2023 alla semifinale del torneo di Rotterdam con una vittoria sofferta con il punteggio di 7-5 7-6. Pochi mesi dopo i quarti di finale di Coppa Davis con la nuova affermazione di Sinner in due set, 7-6 6-1. Ultimo incrocio poche settimane fa, sempre al torneo di Rotterdam, con la vittoria ancora una volta dell'altoatesino con il punteggio di 6-2 6-4. Se i precedenti fanno sorridere, bisognerà prestare la massima attenzione a un avversario ostico e molto in forma come lo stesso azzurro ha dichiarato dopo la gara contro Vavassori.

Le parole di Sinner

Infatti, rispetto al passato quando Sinner ha affrontato l'olandese Griekspoor sui condizioni indoor, stavolta le condizioni saranno nettamente diverse. " Sarà la prima volta all'aperto - spiega il numero 3 al mondo - la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perchè lui gioca bene e serve altrettanto bene . È un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono... sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono". Oggi le condizioni climatiche sono previste asciutte, situazione diversa dalle ultime ore con tanta pioggia caduta a Miami. " In poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, poi c'era tanta umidità. Ovviamente siamo preparati, ma il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Il campo, invece, mi piace molto perchè è più veloce ".

Quando e dove vederla in tv

Come accaduto fino a questo momento, i diritti televisivi per trasmettere gli incontri di Sinner e delle altre gare degli italiani a Miami li detiene Sky Sport. Per questo motivo il canale dedicato sarà il 203, Sky Sport Tennis, ma anche Sky Sport Uno (201). Chi vorrà potrà seguire la gara in diretta anche in streaming su Now Tv. Come accennato in precedenza, non c'è un orario predefinito per il serale di Sinner visto che sarà il terzo a scendere in campo: per questa ragione la gara contro Griekspoor dovrebbe iniziare tra le 20.30 e le 21. orario italiano (il fuso orario con Miami è di cinque ore).