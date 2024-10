Morta a 89 anni Lea Pericoli, la regina del tennis italiano

Ha vinto ben 27 titoli nazionali nella sua lunga e gloriosa carriera e non a caso è stata chiamata, da sempre, la signora del tennis italiano: a 89 anni è morta Lea Pericoli, nata a Milano il 22 marzo 1935. Non solo le gesta durante le gare ma si è sempre contraddistinta come " regina in campo e maestra di eleganza " come ricorda in un lungo articolo la Federazione italiana tennis e padel (Fitp).

Una carriera da record

Come accennato, i 27 titoli nazionali sono stati vinti con 27 sia in singolare che in doppio e doppio misto ma Lea Pericoli ha portato altissimo il nome dell'Italia tennistica anche all'estero raggiungendo per ben quattro volte gli ottavi di finale del prestigioso torneo del Grande Slam sulla terra battuta di Parigi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e per ben tre volte sull’erba di Wimbledon (1965, 1967 e 1970). Oltre ai titoli vinti, nessuno (e nessuna) è mai riuscito a essere il numero uno del tennis italiano per ben 14 anni dal 1959 al 1976: la tennista nata a Milano vanta ben 29 gare in Nazionale con un altro record, quello relativo alle vittorie, otto in singolare e sei nel doppio.

La giovinezza in Africa

All'estero ha iniziato a vincere nel 1954 a Crans Montana, in Svizzera, passando per le vittorie a Istanbul, Cairo, San Paolo e Santiago, in pratica in tutto il mondo. Agli Internazionali di Roma al Foro Italico ha raggiunto le semifinali nel 1967 ma per ben quattro volte i quarti di finale e otto volte gli ottavi. L'amore per la racchetta lo ha sin da piccola grazie al padre: una vita iniziata ad Addis Abeba, in Etiopia, dove il padre portò la sua famiglia per poi trasferirsi in Kenya dove iniziò i suoi studi ma poi ecco iniziare il giro per il mondo grazie al tennis. La scintilla per questo sport si accende a 17 anni mentre si trova in vacanza in Versilia scegliendo di dedicare anima e corpo al tennis. " Chi cerca diventare un campione combatte una guerra continua: è uno sport molto educativo che mi ha insegnato molto" , dichiarò in passato.

Il doppio match point alla malattia

Non solo tennis ma, come nella vita di ogni essere umano, ecco capitati due importanti incidenti di percorso che Lea Pericoli ha affrontanto vincendo: nel 1973 le fu diagosticato un carcinoma all'utero nel 1973, nel 2012 ebbe a che fare con un cancro al seno. Così come affrontava le gare in campo, al di fuori del terreno di gioco è stata considerata una giovanne donna seducente e sexy, una tennista "di mondo" e spigliata.

Il cordoglio della Federazione

" Il Presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento del tennis italiano si stringono con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore", scrive la Fitp in una nota dove ricorda la vita e le imprese di Lea Pericoli.

Il dolore di Pietrangeli

Non ha nascosto tutta la sua commozione Nicola Pietrangeli, campione del tennis italiano, che intervistato da LaPresse ha dichiarato di essere stato il primo a sapere della scomparsa. "La sorella mi ha chiamato tre minuti dopo. Per me è morta una sorella, una compagna di vita, lei era una cosa bella ".

deve morire per essere un pò riconosciuto. Di lei ricordo, più che la tennista, la sua classe. Era una grande signora, si dovrebbe ricordare come una signora di altri tempi. Cosa vorrei dirle? Arrivederci, aspettami e prenota il tavolo

È morta oggi, a 89 anni, Lea Pericoli, icona del tennis italiano.



Maestra di classe e stile, pioniera nel raccontare il tennis sui giornali e in tv, Pericoli resterà nella storia come campionessa da record del nostro tennis, con ben 27 titoli all'attivo nei campionati… pic.twitter.com/TakuUqe6wZ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 4, 2024

Alla domanda di cosa pensasse di Lea Pericoli ha risposto che si "".