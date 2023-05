"Non sono ancora pronto". Berrettini salta il Roland Garros

Matteo Berrettini non ci sarà al Roland Garros. Il tennista romano non ce l'ha fatta a recuperare dall'infortunio agli addominali obliqui che non gli ha permesso di essercia a Madrid, Barcellona e Roma. Di fatto, Berrettini ha saltato tutta la stagione sulla terra rossa e tornerà in campo direttamente sull'erba. Il 2023 del numero 20 del mondo al momento è altamente negativo ma la speranza è di vederlo al top a Wimbledon, torneo in cui ha sfiorato la vittoria nel 2021 battuto all'atto finale da un superbo Novak Djokovic. Questa brutta notizia per il romano, però, è una buona notizia per un altro tennista italiano, il ligure Fabio Fognini che visto il forfait del collega entro di diritto nel tabellone principale del torneo parigino. Non solo il tennista romano, però, dato che a Parigi non ci sarà nemmeno il re del Roland Garros Rafael Nadal quattordici volte vincitore: "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros".

Lo scorso anno Berrettini dovette saltare Wimbledon essendo risultato positivo al Covid-19 e in questo 2023 si augura sia il suo momento di svolta definitiva in un'annata che finora gli sta regalando solo delusioni. Matteo non gioca dalla vittoria contro Francisco Cerundolo a Montecarlo, a seguito della quale si è ritirato prima della sfida contro Holger Rune. In stagione, finora, ha vinto solo sette partite, quattro se non si conta la United Cup di inizio gennaio. La sua storia su Instagram, purtroppo, non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione ma purtroppo non posso essere ancora competitivo. Non sono pronto per tornare in campo a Parigi, il mio ritorno avverrà sull'erba".

Stagione avara

Berrettini in carriera ha vinto 7 titoli ed ha come detto sfiorato il titolo più importante: quello di Wimbledon che avrebbe dato un'ulteriore svolta ad una carriera già brillante. Il tennista romano ha vinto il suo primo torneo in Svizzera a Gstaad nel 2018, nel 2019 altre due affermazioni a Budapest e Stoccarda mentre nel 2019 eccolo affermarsia Belgrado e sulla prestigiosa erba del Queen's, torneo di preparazione a Wimbledon. Nel 2022 Matteo vince altri due tornei: ancora una volta a Stoccarda bissando il successo del 2019 e ancora il Queen's ormai diventato il suo torneo di casa. Il Roland Garros, seppur molto importante come torneo, è troppo vicino dato che prenderà il via lunedì 29 maggio e nonostante Berrettini si stia allenando da qualche giorno sarebbe azzardato riprendere sulla terra rossa di Parigi dopo oltre due mesi di stop e in un torneo dove si gioca al meglio dei cinque set.