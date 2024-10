"Ecco perché ho chiuso con il tennis". La confessione di Camila Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo mesi di silenzi stampa, a parte alcune storie su Instagram che hanno mostrato la sua vita negli Stati Uniti, è tornata a farsi vedere in pubblico Camila Giorgi, l'ex tennista italiana che si è ritirata quasi cinque mesi (era l'11 maggio) e che era finita nell'occhio del ciclone mediatico per il caso vaccini anti-Covid e i presunti debiti con il Fisco. Ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin ha fatto chiarezza sulle vicende di cui si è discusso molto in questi mesi.

"Non sono sparita"

" Hai lasciato tutti senza parole, sei scomparsa all'improvviso diventando irraggiungibile ", ha affermato la conduttrice introducendo uno dei temi caldi. " Questa è la versione che hanno raccontato, mi è dispiaciuto. Io non sono sparita, avevo avvisato la Wta ", racconta la Giorgi in merito al suo inaspettato ritiro dal mondo del tennis, venuto a galla soltanto perché era stata depennata dalla lista dell'Associazione mondiale del tennis femminile. " Volevo fare un annuncio a Parigi, era tutto organizzato " ma poi " hanno iniziato a dire che fossi sparita, ma non ero sparita ".

Il rapporto con il tennis

Un'altra scoperta durante la puntata di Verissimo è che la 32enne di Macerata, alla precisa domanda se avesse pianificato il suo ritiro dal tennis, ha risposto che ci pensava da tempo. " Da anni volevo fare un'altra vita, diversa. È molto impegnativa, per un paio di volte non giocavo per mesi ma poi tornava la voglia. Quella mattina mi sono svegliata e ho detto basta" , riferendosi a quel giorno di maggio, l'11, in cui ha per sempre appeso la racchetta al chiodo.

"Non sono mai scappata"

Ricollegandosi al fatto che i media avevano scoperto dell'abbandono della Giorgi soltanto dalla lista antidoping, SIlvia Toffanin ha sottolineato che avesse sì avvisato, ma che nessuno in realtà sapesse del suo addio e che contemporaneamente aveva anche abbandonato l'Italia volando oltreoceano. ” È quello che ha lasciato tutti senza parole ", afferma la conduttrice. " Ma io già ero in America - ribatte la Giorgi - vivevo un po' in Italia e un po' negli Stati Uniti. Torno spesso qui ". Anche in questo caso, la padrona di casa ha chiesto se fosse stata una fuga come più volte è stato riportato. " No, ma infatti sono rimasta molto sorpresa da queste notizie. Dopo questi articoli ero tornata in Italia, a Roma, l'avevo messo su Instagram per far vedere che non fosse una fuga ma mi ero trasferita definitivamente negli Stati Uniti ".

Il caso vaccini

Nel corso della trasmissione è venuto fuori anche un problema ancora più vecchio che riguarda il vaccino anti-Covid che la Giorgi non avrebbe mai fatto facendo intendere che la colpe fosse del medico. " Io non sapevo che non mi stesse facendo il vaccino, perché altrimenti non avrei potuto viaggiare. Io l'ho scoperto dopo che non era un vaccino. Non so cosa dire. Poi certo che ho fatto il vaccino anti-Covid ", ha dichiarato sulla vicenda dei falsi vaccini. " A novembre c'è una udienza e dopo si potrà parlare.

Io pensavo che ci fosse un rapporto umano con questa dottoressa, mi sono fatta curare tante volte da lei. Poi quando è andata in difficoltà ha fatto il mio nome. Comunque penso che con il tempo tutto si sistema".