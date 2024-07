Olimpiadi, Nadal a rischio ritiro? Un problema alla coscia mette in forse lo spagnolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando manca un solo giorno all'inizio del torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi, Rafael Nadal è a rischio ritiro. Un disturbo alla coscia, infatti, mette in dubbio la sua partecipazione, così come confermato dal suo allenatore Carlos Moyà. Il tennista maiorchino è presente sia nel tabellone del singolare - grazie al ranking protetto - sia in quello di doppio maschile, dove ha come compagno di squadra il connazionale Carlos Alcaraz. L'esordio per il duo è fissato per sabato 27 luglio, mentre nella giornata di domenica 28, Nadal dovrebbe affrontare l'ungherese Marton Fucsovics per poi, in caso di vittoria al primo turno anche di Novak Djokovic, trovare proprio il serbo al secondo turno.

Da mercoledì, però, lo spagnolo non si allena e il suo allenatore, già vincitore del Roland Garros ed ex numero 1 al mondo, Carlos Moyà, ha immediatamente voluto mettere le mani avanti, affermando pubblicamente che le speranze di vederlo in campo - soprattutto in singolare - sono minime durante una intervista radiofonica su radio Onda Cero: "Ha avuto qualche fastidio ieri mattina (giovedì, ndr). Nel pomeriggio era più limitato nei movimenti e prima che la situazione peggiorasse ha deciso di fermarsi. Vedremo in che condizioni sarà oggi. Non posso garantire nulla, né che non giocherà né che giocherà, ma al momento ha bisogno di riposare. Rafa è un agonista nato e vuole giocare nel singolo e nel doppio. È entusiasta di fare il doppio con l'Alcaraz. Sarà la prima volta che giocheranno insieme e sarà qualcosa di storico per il tennis spagnolo".

Il 22 volte vincitore dei tornei del Grande Slam, nella giornata di ieri non si è allenato, come da programma, con il numero 4 al mondo e campione olimpico in carica Alexander Zverev e, solo nella giornata di oggi ci sarà il responso ufficiale in base alle sue condizioni. La strada più accreditata è quella che Nadal rinunci al singolare e giochi il doppio con Alcaraz, anche se, qualora il disturbo dovesse diventare più forte, la partecipazione al doppio potrebbe diventare anch'essa a forte rischio.

Qualora il maiorchino decidesse di ritirarsi, andrebbe a fare compagni ad altri tennisti di un certo calibro, come Jannik Sinner - ultimo in ordine cronologico -, costretto al ritiro per una tonsillite, o a Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov e Holger Rune, tutti costretti al forfait per problemi fisici.

Non ultimo,, che ha già deciso di saltare il singolare per concentrarsi sul doppio in quello che sarà l'ultimo torneo della sua carriera professionistica. Nadal è due volte, avendo vinto l'oro nel singolare anel 2008 e l'oro nel doppio ai Giochi di2016 insieme a Marc Lopez.