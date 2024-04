"Il peggiore è Zverev, Sinner vale 10": i raccattapalle giudicano i tennisti

A pensarci bene, chi vede giocare i tennisti più famosi può sapere gran parte della loro vita e del carattere grazie alle interviste e come si mostrano sui social. Le sfumature, probabilmente, nemmeno le telecamere sono in grado di coglierle. Per questo motivo i giovanissimi raccattapalle dei maggiori tornei sono in grado di dare un giudizio seppur sommario, ma importante, basato sui comportamenti che i protagonisti hanno nei loro confronti visto che centinaia di volte nell'arco della gara sono a disposizione per fornire palline e quant'altro. A raccontare la sua esperienza ci ha pensato TheEcstaticEwok, questo il nickname sul social Reddit, un ragazzo che ha lavorato per tre anni a Indian Wells ma anche in altri tornei americani Atp e Challenger.

Chi sono i più nervosi

Una volta aperta la discussione, gli sono piovute domande da tutti i lati: chi sono i più simpatici? Quali sono i tennisti, al contrario, più antipatici? In un'infinità di domande (quasi 700). Il raccattapalle ha le idee chiare e indicato soprattutto due nomi tra i più scontrosi. " Per esperienza diretta posso dire con certezza che il peggiore sia Alexander Zverev. Mi urlò di avergli dato la palla sbagliata, quando a me sembravano tutte uguali. Ovviamente stava perdendo" , racconta il raccattapalle, sottolineando che durante un'altra gara il tennista tedesco avrebbe sfogatola sua frustrazione anche contro un giovane con la sindrome di Down. Un amico, però, rischiò di più quando " Nick Kyrgios, subito dopo aver perso con Nadal, lo ha quasi colpito in faccia con la racchetta" . Tra le donne, quella più arrogante è stata indicata in Alycia Parks. " Aveva fretta e mi ripeteva sempre di darle quanto prima quella 'fottuta' palla" .

Non è tutto oro quello che luccica: se Novak Djokovic spesso e volentieri fa il buono e simpatico, quando sta perdendo un incontro " diventa subito impaziente. A volte se l’è presa anche con noi raccattapalle, ma di solito si scaglia sugli arbitri o sfoga la propria frustrazione verso il suo angolo", racconta il ragazzo sui social.

Chi sono i più educati

C'erano pochi dubbi che, anche in questo caso, Jannik Sinner ricevesse elogi e manifestazioni positive: l'atteggiamento da galantuomo con la raccattapalle durante una pausa per la pioggia a Indian Wells in cui ha tenuto l'ombrello e chiacchierato ha fatto il giro del web e il collega sembra aver molto apprezzato. " Confermo tutto. Dopo il gesto galante per me da 6,5 ora vale 10, al di là della sua bravura. Le ha chiesto se giocasse a tennis e da quanto tempo, poi era curioso di sapere come noi raccattapalle ci muovessimo in campo. Io non ho avuto interazioni dirette con lui, ma gli altri hanno sempre rimarcato la gentilezza e il rispetto che ha verso tutti" . Ottime impressioni anche da Carlos Alcaraz considerato " sempre educato " così come l'altro spagnolo Rafael Nadal. In questo caso l'elenco è lungo e comprende gente come Ruud, Hurkacz, Wawrinka, De Minaur giusto per fare alcuni nomi.

Tra gli altri italiani, molto simile a Sinner c'è Matteo Berrettini.