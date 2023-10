Il dolore di Pete Sampras: "Mia moglie ha un tumore"

A quasi un anno dalla terribile diagnosi, Pete Sampras ha scelto di condividere col mondo la notizia dei gravi problemi di salute che la moglie si trova costretta ad affrontare a causa di un tumore alle ovaie. L'ex numero uno del tennis mondiale ha affidato il proprio comunicato ai social dell'Atp, chiedendo a tutti di inviare vibrazioni positive e preghiere per la compagna Bridgette Wilson, l'attrice da lui sposata nell'oramai lontano 2000.

"Come la maggior parte di voi saprà" , scrive il quattordici volte vincitore Slam, "io sono una persona decisamente tranquilla e riservata. Tuttavia lo scorso anno è stato un periodo eccezionalmente duro e impegnativo per la mia famiglia, e ho infine deciso di condividere ciò che sta accadendo". Pistol Pete racconta quindi del dramma in cui la sua famiglia ha iniziato a vivere dopo il responso medico arrivato verso la fine del 2022.

"Durante lo scorso dicembre a mia moglie Bridgette è stato diagnosticato un tumore alle ovaie" , rivela l'ex tennista. "Da quel momento in poi lei ha subito un intervento chirurgico piuttosto importante e delicato, è stata sottoposta a chemioterapia e prosegue con le cure affrontando una terapia di mantenimento mirata" . Un percorso lungo e difficile, quello affrontato dalla donna, che ha lasciato un segno indelebile anche nella vita di tutti i suoi cari. "È difficile guardare una persona che ami affrontare una sfida come questa" , prosegue Sampras. "Tuttavia vedere i nostri ragazzi farsi avanti ed essere pronti a sostenere con forza Bridgette, me e tutti gli altri è stato fantastico".

La forza mostrata dalla donna nell'affrontare la terribile malattia è d'ispirazione al sette volte campione di Wimbledon. "Guardare Bridgette mentre continua ad essere una madre e una moglie incredibile nonostante tutto questo è stato stimolante. Un'altro aspetto che ho imparato" , prosegue il comunicato, "è che è estremamente arduo ottenere supporto quando ti trovi ad affrontare qualcosa di cui è semplicemente troppo difficile parlare" . Verso la conclusione della nota, Sampras chiede l'aiuto di tutti, anche un semplice pensiero o una preghiera da rivolgere nei confronti della moglie. "Detto ciò, concludo il messaggio chiedendo umilmente a tutti di mandare pensieri positivi e di pregare per la nostra famiglia, affinché Bridgette continui a proseguire nel percorso di guarigione. Grazie".