"Può usare il deodorante?". La curiosa richiesta all'arbitro al cambio di campo. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tennista che si lamenta dell'odore dell'avversaria. L'episodio a dir poco curioso è avvenuto al torneo WTA di Rouen, in Francia, durante la partita tra Harriet Dart e Lois Boisson. In occasione di un cambio campo, la tennista britannica si è rivolta all'arbitro con una richiesta surreale, invitando l'arbitro a dire alla sua avversaria di usare il deodorante.

Sotto 4-3 nel corso del secondo parziale, Harriet Dart ha sentito un odore molto forte provenire dall'avversaria, passatale davanti al momento del cambio di campo. Così mentre riprendeva il suo posto in campo, la giocatrice ha sussurrato con atteggiamento infastidito al giudice di sedia: "Puoi dirgli di usare il deodorante? Ha un odore davvero cattivo". Dimenticandosi probabilmente della presenza dei microfoni nei pressi del seggiolino dell'arbitro che hanno registrato le sue assurde parole. Per tutta risposta Boisson ha piazzato subito il break trionfando 6-3 e passando il turno.

Una richiesta provocatoria probabilmente dettata dalla frustrazione per l'andamento del match disastroso. Infatti Lois Boisson si è imposta in due set con il risultato perentorio di 6-0, 6-3 che le ha permesso di entrare negli ottavi di finale. Dopo il match però pentitasi dell'accaduto, ha scritto sui social: "Voglio scusarmi per quello che ho fatto, è stata una frase detta a caldo e me ne pento". Chissà cosa ha pensato la francese dopo la fine della partita, quando ha ascoltato le parole della sua avversaria. Di certo è passato in secondo piano rispetto alla gioia della vittoria. La tennista, numero 303 del mondo, è sulla via del recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel maggio 2024. Ora all'orizzonte c'è la possibilità di partecipare alle qualificazioni del Roland Garros grazie al ranking protetto. Una chance che dovrà sfruttare in pieno per provare a scalare la classifica.

Non è un momento positivo invece per Harriet Dart. La londinese era alla sua seconda partita sulla terra battuta della stagione (ha perso contro Gracheva il mese scorso al primo turno a Charleston). Arrivata al suo best ranking (n.70) dopo aver raggiunto il terzo turno a Wimbledon dello scorso anno, al momento è uscita dai primi 100 posti della classifica e occupa attualmente il 117° posto.

Aveva già fatto parlare di sé nel mese di gennaio surante gli Australian Open.

Sconfitta al secondo turno dalla croata Donna Vekic si è era lasciata andare ad uno sfogo contro il pubblico di Melbourne, definito troppo rumoroso "come in una partita di calcio", chiedendo maggiore "rispetto" da parte degli spettatori.