Ristorante e canzoni italiane: lo schiaffo di Alcaraz a Sinner dopo la vittoria al Roland Garros

L'Italia è sempre nei pensieri di Carlos Alcaraz, dentro e fuori dal campo. Il tennista spagnolo ha scelto un ristorante italiano di lusso nel cuore di Parigi per festeggiare la vittoria del Roland Garros contro Jannik Sinner, arrivata dopo cinque set e tre match point annullati.

Il Siena è un posto chic e glamour ispirato alla Dolce Vita: era stato lì anche dopo il successo nella scorsa edizione dello Slam francese e dopo aver battuto un giocatore italiano ha voluto continuare la tradizione. È consuetudine per gli atleti visitare questo locale: tutti gli ospiti sportivi di un certo rango devono firmare una targa da appendere al muro nel ristorante. Tra questi c'è anche Novak Djokovic, un grande amante dell'autentica cucina del Belpaese.

Alcaraz s'è recato al Siena assieme alla famiglia, agli amici e a tutti i componenti dello staff tecnico. "Vamooooos!", ha urlato il campione spagnolo non appena è entrato nella sala riservata per l'evento dando così inizio al party concluso a notte fonda mangiando ottimi piatti della cucina toscana. Poi è arrivato il momento di cantare e ballare al ritmo delle hit rivisitate in chiave dance, come le immancabili "Bella Ciao" a "Volare".

Quanto ha pagato? Tanto, anche se non ci sono cifre ufficiali. Non sono passati inosservati bottiglioni di champagne che vanno da un minimo di circa 700 euro (Armand de Brignac, che sembra quello scelto da Alcaraz) fino a un massimo di 5700 euro per il formato extra-large di Dom Perignon. Quanto alle pietanze, c'è una vasta scelta di "ricette fatte in casa", preparate con ingredienti di stagione provenienti da una filiera selezionata di produttori fidati. Qualche esempio? Eccolo: tra gli antipasti, una porzione di arancini può costare 40 euro. Il resto è per buone tasche oltre che palati fini.

Insomma festa e baldoria fino a notte fonda per Alcaraz. Juan Carlos Ferrero, coach di Carlitos, lo ha pubblicamente bacchettato nel corso di un’intervista a El Larguero. "Dopo la finale del Roland Garros gli ho detto di divertirsi: se lo meritava, dopotutto. Ma gli ho anche ricordato che è un tennista".

Poi, come accaduto l’anno scorso, il volo per Ibiza, il posto del cuore, la meta ideale dopo le grandi vittorie.

Sorrisi, mare e altri festeggiamenti scatenati con gli amici di sempre. Dopo di cui sarà la volta di tornare in campo. Prima al Queen's poi a(dove ha vinto le ultime due edizioni) e dove lo attende Sinner per l'attesissima rivincita.