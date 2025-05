Roland Garros, il debutto di Sinner: la data e dove vedere la gara

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conto alla rovescia per rivedere in campo il numero uno del tennis mondiale è iniziato un paio di giorni fa con il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros e le prime immagini del suo arrivo a Parigi: Jannik Sinner è pronto ad affrontare un percorso tutt'altro che agevole per gli avversari che potrebbe incontrare nel suo cammino a iniziare da Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking Atp, ma l'altoatesino ci arriva forte di una condizione fisica sempre migliore dopo le ottime prestazioni agli Internazionali d'Italia culminati con la finalissima al Foro Italico contro Carlos Alcaraz.

Il debutto di Sinner

Non c'è ancora il calendario ufficiale del torneo ma, di sicuro, Sinner non giocherà domenica 25 maggio: il suo debutto contro il giocatore francese Rinderkneck avverrà lunedì 26 maggio ma con orario ancora da definire. Da capire, quindi, se scenderà in campo nella sessione del mattino a partire dalle 11 o in quella serale che prenderà il via alle 19.30.

Le parole di Jannik

" Sto migliorando, ma non faccio miracoli ", ha detto il campione azzurro dopo essere arrivato a Parigi. " Ritornare ed essere mentalmente come ero prima di fermarmi, questa è stata la risposta migliore che mi ha dato Roma ", ha sottolineato, specificando che " alcune cose sono andate bene, altre potevano andare meglio, ma non era facile. A Roma c'era tanta attenzione su di me, ma ho sentito pure tanta tensione. Alla fine, è stato un successo arrivare in finale e per farlo abbiamo lavorato duro" . Non poteva mancare anche il tributo al più importante torneo mondiale su terra rossa. " Sono molto contento di essere qui .Ovviamente gli Slam sono sempre qualcosa di diverso, quindi abbiamo cercato di prepararci per l’avversario che affronterò al primo turno, cercando di capire cosa funziona e cosa no su questi campi ".

Per quanto riguarda alcuni aspetti del suo tennis, Sinner ha spiegato che su alcune cose ci sono ancora margini di miglioramento e al Roland Garros " bisognerà essere ancora più pronti fisicamente, giocare match su 5 set ti obbliga a pescare nell'energia giusta, bisogna essere regolari, solidi, sarà un ottimo test per me. A Roma alcune statistiche erano buone, altre meno, dobbiamo ancora cambiare qualcosa ma serve tempo, i miracoli non esistono. Ogni incontro è diverso dall'altro, e gli incontri sono diversi dagli allenamenti ".

Dove vedere la gara

Gli appassionati potranno seguire la prima gara di Sinner e tutte le altre sul canale Eurosport 1 (210) ed Eurosport 2

presenti su Sky, quindi non si vedranno in chiaro ma bisognerà essere abbonati. Le gare verranno trasmesse in streaming anche su Now Tv. Stesso discorso per Dazn e Discovery+ ma soltanto dopo aver sottoscritto un abbonamento.