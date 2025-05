Roland Garros, dove vedere Sinner in diretta. Chi è l'avversario, ex calciatore e figlio d'arte: 5 curiosità

Ascolta ora 00:00 00:00

Otto giorni dopo la finalissima degli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner fa il debutto sulla terra rossa più prestigiosa del mondo, il Roland Garros parigino, che fa parte dei quattro tornei dello Slam. Alle ore 20.15 di lunedì 26 maggio il numero uno del mondo saluterà il pubblico che almeno in parte (inevitabilmente) farà il tifo per il suo avversario, il francese Arthur Rinderknech che attualmente occupa la posizione numero 75 del ranking Atp.

Le curiosità su Rinderknech

Nato 29 anni fa a Gassin, non lontano da Saint-Tropez, nella Francia meridionale, Rinderknech è figlio d'arte perché la madre (Virginie Paquet) ha avuto una carriera nel tennis riuscendo quasi a toccare la posizione duecento della classifica mondiale mentre il padre Pascal è il direttore di un circolo tennistico nella capitale Parigi. Da piccolo, però, Arthur era molto propenso a diventare un calciatore avendo iniziato a 14 anni a giocare come terzino nella squadra Co Vincennes, il club da dove proviene anche il campione del mondo ed ex calciatore della Juventus Blaise Matuidi.

La scelta e gli studi negli Usa

Il cuore, però, gli ha detto di scegliere la strada della racchetta ma senza trascurare gli studi: è per questo motivo che ha deciso di trasferirsi oltreocano e iscriversi alla Texas A&M University, considerato il quarto ateneo più importante negli Stati Uniti. "S entivo che era la scelta migliore. Non ero il più bravo tra gli juniores. Volevo continuare a giocare a tennis, non solo andare a scuola, e negli Stati Uniti potevo fare entrambe le cose ", disse in un'intervista all'Atp nel 2022.

Dopo essersi laureato, ecco che la sua carriera ha preso il volo inizialmente con le vittorie in tornei Challenger come quelle ottenute Rennes e Calgary mentre, a livello Atp, da ricordare c'è l'unica finale che ha disputato in Australia nel 2022 (best ranking, era numero 42) ma sconfitto da Kokkinakis. In un Masters 1000, invece, il suo miglior risultato è stato il terzo un terzo turno che ha ottenuto a Montreal nel 2024.

Dove vedere la gara

Con Jannik Sinner si sono incrociati tre volte: due le vittorie di Jannik (nel 2021 ad Antwerp e nel 2022 in Atp Cup) ma la prima volta vinse il francese nel 2021 agli ottavi di finale di Lione.

Per gli appassionati che vorranno vedere la gara in tv bisognerà sintonizzarsi con il canale 210 di Sky Eurosport per chi ha un abbonamento con la piattaforma, in streaming su SkyGo, Now Tv, Dazn, Discovery+ e Timvision.