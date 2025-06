Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di sapere quale sarà il destino di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ci hanno pensato Sara Errani e Andrea Vavassori a colorare di verde, bianco e rosso il Roland Garros parigino con il trionfo nella finale di doppio misto dove hanno battuto la coppia americana composta da Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4, 6-2. Si tratta di un momento storico perché è la prima coppia di italiani in questa specialità a vincere il torneo in 67 anni: nel 1958 c'era riuscito Nicola Pietrangeli a vincere in doppio misto ma era in coppia con la britannica Shirley Bloomer. Per i due azzurri si tratta della seconda vittoria in uno Slam dopo gli Us Open del 2024.

Le parole dei vincitori

" Grazie ad Andrea, sei il mio migliore amico: è speciale essere qui con te, hai giocato benissimo ": lo ha dichiarato una raggiante Sara Errani durante la cerimonia di premiazione per la vittoria del titolo ringraziando subito dopo il proprio team e ol pubblico del Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros. " È bellissimo parlare con la mia squadra di tennis, lavorare ogni giorno. Grazie al pubblico, questo campo è speciale per me, ho grandiosi ricordi qui, ed è uno dei migliori tornei del mondo ". Subito dopo è stata la volta di Andrea Vavassori. " È fantastico essere in un'altra finale Slam, è tutto bellissimo. Io e Sara siamo migliori amici, e siamo felicissimi di avere intorno un team allargato come il nostro. In ultimo, grazie al Roland Garros per averci regalato una cornice così importante nella finale di oggi ", ha concluso l'azzurro.

I complimenti di Giorgia Meloni

" Straordinaria vittoria nel doppio misto al Roland Garros per Sara Errani e Andrea Vavassori, che conquistano così il loro secondo Slam dopo la vittoria negli US Open dello scorso anno ": lo ha scritto su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. " Ancora una volta, avete portato in alto il nostro Tricolore: complimenti campioni, l'Italia è orgogliosa di voi ", conclude.

The first Roland-Garros silverware was handed out to Errani and Vavassori, becoming the first Italians to win mixed in Paris in 67 years #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

La vittoria in due set

Il trionfo di Errani e Vavssori è stato costruito nel primo set dove, nonostante l'equilibrio in campo, gli azzurri sono

riusciti a conquistare il break decisivo nel 7° game che è valso il 4-3 fino a diventare imprendibili e chiudere 6-4. Nel secondo set, invece, c'è stato il dominio assoluto della coppia azzurra che chiuso con un netto 6-2.