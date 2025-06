Roland Garros, Sara Errani e Jasmine Paolini campionesse: la coppia d'oro vince in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cielo è doppiamente azzurro sopra il Roland Garros: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale di doppio contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-1. Una gara dominata in lunghi tratti con qualche passaggio a vuoto soltanto nel secondo set con il ritorno delle avversarie ma soprattutto nel terzo hanno mostrato tutta la loro forza e il loro affiatamento dominando negli scambi e vincendo nettamente il titolo Slam. Finalmente si è rotto l'incantesimo: quello di oggi è il primo titolo Slam cancellando la sconfitta del 2024 sullo stesso campo, il Philippe-Chatrier.

Le parole delle vincitrici

Nel corso della cerimonia di premiazione, la prima a parlare è Jasmine Paolini. " Voglio ringraziare il nostro team, siamo qui da 20 giorni è bello divertirci ogni giorno con voi. Grazie ai tifosi italiani che hanno tifato per noi. Siete pazzeschi, grazie per essere qua. Sono felicissima per questo titolo, l'anno scorso abbiamo perso in finale, è stata dura, ma adesso ce l'abbiamo fatta. Voglio ringraziare Sara, grazie davvero. Sei un'ispirazione per me, sei una grande campionessa e una gran persona. Mi hai reso una giocatrice migliore, è bellissimo e speciale condividere questi momenti con te, sei una leggenda".

Poi è toccato a Sara Errani. "Brave, è stata la vostra prima finale", ha detto ringraziando le avversarie. " Grazie a tutti, è stato incredibile giocare in questo campo, è il migliore del mondo ed è quello dove ho i ricordi migliori ". Poi, verso Paolini, ha sottolineato " l'energia positiva che hai tutti i giorni, sono felice di condividere questi momenti con te e con il team, siamo fortunate di avere tutti voi nella nostra vita. È dura perché non ci fermiamo mai, a Roma ho vissuto tante cose belle ma non ci si ferma mai a festeggiare. Adesso voglio rendermi conto di ciò che abbiamo fatto, vincere uno Slam, la cosa migliore del mondo. Grazie a tutti i tifosi, ci avete fatto sentire bene in campo ".

La splendida vittoria delle azzurre

Nel primo set la gara parte in equilibrio fino al sesto game quando Errani e Paolini strappano il break alle avversarie portandosi nel momento chiave dell'undicesimo game quando sono in vantaggio 5-4, arriva il 6-4 e 1-0 per le azzurre. Colpo di reni delle avversarie nel secondo set con segnali di ripresa sin da subito quando strappano il break alle azzurre, successivamente ne prendono un altro e vincono nettamente 6-2. Il capolavoro della coppia d'oro del tennis femminile italiano viene compiuto nel terzo set dove dilagano, non sbagliano più nulla e si portano avanti 5-0. Un solo game vinto da Danilina e Krunic, poi arriva il 40-15, due palle match, non passa il dritto della Krunic e si laureano campionesse.

La carriera da sogno di Sara Errani

Sara Errani, a 38 anni, è una delle regione del doppio: quando faceva coppia con Roberta Vinci ha completato il Career Grand Slam, vincendo almeno una volta ciascuno dei quattro tornei dello Slam (Roland Garros e Us Open nel 2012, Australian Open nel 2013 e 2014, Wimbledon nel 2014).

Errani and Paolini are the Roland-Garros 2025 women's doubles champions #RolandGarros pic.twitter.com/qrQfvWTYFK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Con Jasmine Paolini, 29 anni, ha portato a otto i tornei vinti, compresi i quattro Masters 1000 (Internazionali d'Italia 2024 e 2025, China Open nel 2024 e Qatar Open nel 2025). Mancava solo il Roland Garros che è il sesto titolo Slam per Errani, il primo per Paolini