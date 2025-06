Roland Garros, si ferma la corsa di Paolini: Svitolina vince in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini ha perso la gara degli ottavi di finale del Roland Garros contro l'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-4, 6-7, 1-6, ed esce dal torneo dello Slam. È davverto un peccato, l'azzurra aveva giocato benissimo nei primi due set ma la gara è girata a suo sfavore dopo non aver conquistato tre match point e cedendo al tie-break del secondo set. L'ultimo e decisivo set non ha avuto storia con il dominio di Svitolina che ha meritato il passaggio del turno.

Paolini vince il primo set

Il primo set inizia con il servizio di Paolini che rispetto all'inizio zoppicante del match contro l'ucraina Starodubceva stavolta è ben centrata da subito nel match, gioca profondo e con traiettorie alte che danno fastidio alla Svitolina, subito 1-0 sul turno di servizio e 2-0 con il primo break della gara sul 30-40. Straordinario il tennis di Jasmine con dritti vincenti che vanno a segno e sono perfetti, arriva il 3-0 con un dritto lungolinea. L'ucraina accorcia le distanze segnando il suo primo punto della gara, 3-1, ma poi c'è la reazione dell'avversaria che con un paio di dritti vincenti riprende il break perso e si riporta sotto, 3-2. Jasmine lotta su ogni punto e riconquista il break grazie anche ad alcuni errori gratuiti dell'avversaria, 4-2. Svitolina torna solida con il suo tennis e dopo aver ripreso il break con Jasmine che cede la battuta, dopo un game molto lungo ottiene il pareggio, 4-4. In maniera impeccabile tiene a zero il servizio, torna avanti l'azzurra conducendo 5-4. Dopo un decimo game molto combattuto, al terzo set point Paolini fa esplodere la propria gioia, fa il break e vince il set 6-4 in 50 minuti di gioco.

Jasmine cede al tie-break

Il secondo set inizia con Jasmine perfetta, va 1-0 tenendo a zero punti l'avversaria. Si gioca punto a punto con l'azzurra brava a rimanere solida con la battuta, 2-1 e gioca benissimo anche nel quarto game quando mette alle corde Svitolina strappandole il break, 3-1. Uno spettacolo vedere giocare la 29enne azzurra che si prende il 4-1 con una gran discesa a rete ma la gara si fa di nuovo dura dopo il 4-2 e seguente 4-3 con l'ucraina che riprende il break di svantaggio. Con il solito colpo di reni, Paolini ha tre possibilità di ritornare 5-3 e lascia a zero l'avversaria, serve per tornare ai quarti di finale ma l'ucraina non molla e arriva il controbreak, 5-4. Sotto pressione costante, Svitolina sbaglia e Jasmine si conquista due match point ma la tensione gioca brutti scherzi, annullati, poi arriva il 5-5. Solida, l'azzurra sale 6-5 garantendosi il tie-break che arriva (6-6). Un altro match point per l'azzurra sul 6-5 ma la volee di Svitolina lo annulla, 6-6, ma si deve arrivare al terzo set perché l'ucraina vince 8-6.

Svitolina vola ai quarti di finale

Paolini parte male nel terzo e decisivo set perdendo subito i primi due game con il break dell'ucraina che si porta 2-0 e successivamente 3-0 con una gara che è decisamente cambiata.

Paolini è decisamente scoraggiata e spenta, l'ucraina sugli scudi si porta 4-0 ma poi ecco che una piccola speranza si riaccande con una volee di dritto di Svitolina, Jasmine prende un break e accorcia 4-1 ma poi, in un momento chiave della gara, fa due errori gratuiti che le costano il 5-1. L'ucrania serve per il match e chiude 6-1 dopo due ore e 25 minuti.