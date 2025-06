Roland Garros, la regina è Coco Gauff: Sabalenka rimontata, vittoria in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

A terra con le mani nel volto prima di esplodere di felicità e commozione: la numero 2 del ranking Wta, Coco Gauff, si laurea campionessa dell'edizione 2025 del Roland Garros battendo in finale la numero uno del tennis femmine mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo due ore e 38 minuti di gioco. La 21enne americana vince il secondo Slam della sua carriera dopo gli Us Open nel 2023 con una gara grintosa e solida riuscendo a rimontare la sconfitta nel primo set giocando meglio e ottenendo i punti decisivi nei momenti più delicati dell'incontro. Un dato statistico curioso: si è trattato della prima finale sulla terra rossa parigina tra numero 1 e numero 2 dal 2013 quando Serena Williams sconfisse Maria Sharapova e soltanto la seconda negli ultimi 30 anni.

Le parole della vincitrice

Dopo aver alzato il trofeo e le foto di rito, le prime parole di Coco Gauff sono state le seguenti. " Complimenti Aryna, ogni volta che ci affrontiamo è sempre una partita durissima. So come ti senti, in bocca al lupo a te e al tuo team ". Poi ha ringraziato il suo box sugli spalti del Philippe Chatrier. " Continuate a spingermi, ringrazio individualmente ognuno di voi, vi apprezzo tantissimo. Ringrazio i miei genitori, fate tantissimo per me. Mi mantenete con i piedi per terra, riuscite ad ispirarmi più di quanto possiate pensare" .

La delusione di Sabalenka

In lacrime, ma non di gioia, la Sabalenka che davanti al pubblico non è riuscita a trattenere l'emozione prima di dichiarare di aver giocato male la finale e aver il rammarico di un ottimo percorso fino a questo punto ma non per essere riuscita a vincere la gara che voleva.

La vittoria di Gauff in tre set

Il primo set è stato il più lungo ed equilibrato durato ben un'ora e 17 minuti: il vento è stato grande protagonista disturbando il gioco delle protagoniste ma la Sabalenka è stata subito protagonista partendo molto forte e andando avanti 4-1. Sembrava un set in discesa ma Gauff è stata bravissima a rimontare e portare il punteggio in parità, 4-4. L'equilibrio è rimasto altissimo ed è soltanto il tie-break a decidere chi delle due l'avrebbe spuntata e ha vinto 7-5 la bielorussa. La gara è cambiata totalmente nel secondo set con la reazione veemente dell'americana aiutata anche dagli errori dell'avversaria, è arrivato così il 6-2 in soli 32 minuti di gara.

Tutto si è deciso alcon Gauff che è sembrata più in forma e centrata nel match: decisivo il settimo game quando ha conquistato il break che l'ha portata sul 4-3 e poi chiudere 6-4 tra le lacrime di gioia.