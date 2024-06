Roland Garros, Sinner in campo contro Dimitrov: DIRETTA

Ci siamo: è il momento per entrare (intanto) tra i migliori quattro giocatori del Rolang Garros. La gara di Jannik Sinner contro il bulgaro Grigor Dimitrov, infatti, vale la semifinale che vedrà opposto uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Prima di pensare a cosa ci sarà dopo, l'azzurro è chiamato a superare l'ostacolo bulgaro con il quale ha già vinto sul cemento di Miami, quest'anno, nella finalissima che è poi valsa la seconda posizione mondiale nel ranking superando Alcaraz. Ma si sa, sono superfici diverse e il bulgaro si trova molto bene anche sulla terra rossa oltre a essere molto in forma mentre il nostro Jannik sta recuperando dall'infortunio all'anca che lo ha tenuto fermo per qualche settimana.

La gara in diretta, 1° set

4° game, Sinner gioca un ottimo game, sbaglia pochissimo e tenta l'allungo, 3-1.

3° game, il bulgaro si apre il campo servendo benissimo con la prima ma poi fa un errore clamoroso con la volee e dal 30-30 c'è la prima palla break per Jannik ma il rovescio va fuori, 40-40. Riesce a ottenere un'altra palla break e va a segno, 2-1.

2° game, tocca all'azzurro servire: una smorzata di dritto vale il 40-30 dopo alcuni scambi combattuti, poi va a segno con il dritto, 1-1.

1° game, al servizio il bulgaro: le risposte di Sinner finiscono fuori campo e un ace di Dimitrov valgono il 40-0 e primo punto, 1-0.

I giocatori sono in campo, Sinner

ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: sarà quindi Dimitrov il primo a servire.

La gara non inizierà prima delle 15 e sarà successiva all'incontro tra la numero uno del tennis femminile, Swiatek, e la Vondrousova.