Roland Garros, sorteggiati i tabelloni: Sinner debutta con Eubanks

Il tanto atteso sorteggio dei tabelloni del Roland Garros parigino è avvenuto intorno all'ora di pranzo: Jannik Sinner, situato nella parte bassa del tabellone in quanto numero due, nella prima gara se la vedrà contro l'americano Christopher Eubanks, attuale numero 43 del ranking Atp. L'azzurro si trova nella stessa parte di tabellone dello spagnolo Carlos Alcaraz (attuale numero 3) e potrebbe scontrarsi con lui soltanto in un'ipotetica semifinale. Di conseguenza, il numero uno del mondo Novak Djokovic potrebbe essere soltanto l'avversario della finalissima. Diventa molto suggestiva la sfida al primo turno tra Rafael Nadal, il re indiscusso della terra rossa, e Alexander Zverev fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Per Sinner si tratta della quinta partecipazione al Roland Garros con il miglior risultato fin qui ottenuto nel 2020 quando raggiunse i quarti di finale.

Il potenziale cammino di Sinner

Se Jannik Sinner supererà il primo ostacolo, al secondo turno si ritroverebbe il tennista croato Coric oppure il francese Gasquet: al terzo turno ecco che potrebbe farcela il britannico Cameron Norrie favorito sullo svizzero Wawrinka e l'altro britannico, Andy Murray, mentre agli ottavi di finale potrebbe ritrovarsi la sorpresa del Foro Italico, il finalista cileno Nicolas Jarry. Incrociando le dita, se il cammino dovesse andare liscio come l'olio ecco che ai quarti di finale si ritroverebbe uno tra il polacco Hurkacz o il bulgaro Dimitrov: in semifinale ci sarebbe la super sfida generazionale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e, di conseguenza, il numero uno al mondo Novak Djokovic potrebbe ritrovarlo soltanto in finalissima.

Incroci molto suggestivi ma potenziali, quindi soltanto teorici, ai quarti di finale come suggeriscono gli stessi organizzatori del torneo: il numero uno del mondo, Novak Djokovic, se la potrebbe vedere contro il norvegese Casper Ruud, il russo Medvedev contro il tedesco Zverev e lo spagnolo Alcaraz contro il russo Rublev.

Gli altri italiani in tabellone

Oltre a Jannik Sinner c'è ovviamente una folta schiera di azzurri: per quanto riguarda i singolari maschili, Lorenzo Musetti se la vedrà al primo turno contro il colombiano Daniel Galan; l'altro Lorenzo, Sonego, se la vedrà invece contro il francesce Humbert mentre Luciano Darderi sfiderà l'australiano Hijikata; per Flavio Cobolli arriverà un qualificato mentre Luca Nardi se la vedrà con il francese Muller. Un altro francese, Fils, per Matteo Arnaldi mentreo Fabio Fognini sarà opposto all'olandese Van de Zandschulp.

Tra le donne, Jasmine Paolini contro l'australiana Daria Saville; Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia; Lucia Bronzetti contro la giapponese Naomi Osaka e Martina Trevisan contro una qualificata.