Sinner bello di notte: a che ora ha vinto l’incontro contro McDonald

Non è stata tanto la gara in sè durata due ore e 15 minuti quanto l'orario in cui è terminata: erano le 2:37 di notte quando Jannik Sinner ha vinto la sua gara contro l'americano Mackenzie McDonald rimontando la sconfitta nel primo set (6-7) per poi avere la meglio con un 7-5 6-1 nella prima gara del Masters 1000 di Parigi-Bercy approdando agli ottavi di finale dove incontrerà l'australiano Alex De Minaur.

"Non è stato un orario ottimale"

La follia è stata iniziare la gara dopo la mezzanotte: colpa di un calendario molto fitto stabilito dagli organizzatori del torneo parigino. Come ricorda Ubitennis, infatti, il nostro Jannik e lo statunitense hanno stabilito il nuovo record di orario del torneo superando quello di due giorni fa che avevano già infranto Dominic Thiem e Stan Wawrinka che hanno concluso la loro gara alle 2:22. Nonostante la criticità dell'orario (disagi inevitabili anche per gli spettatori), Sinner ha dato un'altra dimostrazione di forza appena tre giorni dopo lo strepitoso successo a Vienna in finale contro Medvedev. Lo stesso atleta, a fine gara, ha dichiarato che l'orario " non è stato ottimale, ringrazio i presenti e gli spettatori in tv".

La gara

Il numero 42 del mondo, McDonald, ha messo in seria difficoltà il numero quattro del mondo nel primo set: al pronti via la gara è in equilibrio fino al 3-2 per lo statunitense con Sinner che non riesce a strappargli il break e si va avanti così fino al 4-3 quando Sinner prima pareggia i conti e poi riesce a strappare il break portandosi avanti, 5-4, e con il proprio servizio a favore che gli consentirebbe di chiudere avanti il primo set. Invece, l'altoatesimo cede il proprio turno di battuta, si va sul 5-5 fino ad arrivare al tie-break dove è più bravo l'americano che chiude portandosi sull'1-0. All'inizio del secondo set, Sinner risente ancora di quando accaduto in quello precedente ma con il passare dei game recupera colpi e fiducia fino a strappare a McDonald il break decisivo che gli consente di vincere 7-5 e andare al terzo set quando sono da poco passate le due del mattino. Soltanto nell'ultimo non c'è storia con Sinner che ha fretta di andare a riposarsi vincendo nettamente 6-1 con un doppio break strappato all'americano.

Quando e dove vedere la gara contro De Minaur

Come ricorda il portale di statistiche Opta, Jannik Sinner è diventato il terzo italiano dal 1990 a ottenere 50 vittorie nell'ATP Masters 1000 ma è stato anche il più veloce a compiere quest'impresa nell'arco di 73 partite superando Andreas Seppi (114) e Fabio Fognini (115). Il tempo per riposarsi, però, non l'avrà: già alle ore 17 di questo pomeriggio scenderà nuovamente in campo contro l'australiano Alex de Minaur con il quale ha solo precedenti favorevoli: cinque vittorie su cinque, l'ultima delle quali ottenuta nella finalissima di Toronto, un altro Masters 1000. Gli appassionati potranno seguire la gara su Sky Sport Un e Sky Sport Tennis mentre in streaming su SkyGo e Now.