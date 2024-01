Sinner c’è. Battuto de Jong: l’azzurro vola al terzo turno degli Australian Open

Nessun problema per Jannik Sinner, impegnato nella notte italiana contro l'olandese Jesper de Jong nel match valido per partecipare al terzo turno degli Australian Open. Alla Margaret Court Arena il tennista italiano, numero 4 al mondo, ha condotto la gara per tutto il tempo con un risultato finale di 6-2 6-2 6-2. Un successo che, come detto, consentirà all'altoatesino di approdare al terzo turno contro l'avversario che prevarrà oggi tra Danel Galan e Sebastian Baez.

La partita ha quasi sempre visto Sinner al comando, con qualche guizzo in apertura da parte di de Jong, che è stato sconfitto in un'ora e 43 minuti. Sinner ha realizzato tre ace nel primo set, confermandosi senza alcun calo nella prestazione nei due successivi.