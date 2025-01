Sinner campione in Australia: quanto ha guadagnato vincendo lo Slam

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre alla gloria e alla bacheca dei trofei che si riempie sempre di più, per Jannik Sinner arriva il momento di incassare il montepremi degli Australian Open che quest'anno è aumentato di quasi il 12% rispetto alla passata edizione così come gli organizzatori hanno pubblicato nei giorni scorsi. Per il vincitore del primo Slam dell'anno, il nostro numero uno, la cifra è di 3,5 milioni di dollari australiani che equivalgono a circa 2,1 milioni di euro.

Le cifre turno dopo turno

Per quanto riguarda i premi in denaro del singolare maschile, ecco che la sola qualificazione al torneo di Melbourne ha fatto incassare a Jannik ma anche a tutti gli altri partecipanti circa 79mila euro; il passaggio al secondo turno valeva quasi 120mila euro mentre per il terzo turno la cifra era intorno ai 174mila euro. Ma le cifre più sostanziose, ovviamente, arrivano man mano che il cerchio si stringe: i qualificati agli ottavi hanno ricevuto 420mila dollari australiani, ossia poco più di 250mila euro; per i quarti di finale il bonifico è stato pari a 400mila euro mentre i quattro semifinalisti hanno guadagnato più o meno 661mila euro.

Come detto, Sinner che ha da poco trionfato alla Rod Laver Arena di Melbourne ha guadagno 2,1 milioni di euro mentre Alexander Zverev si è "consolato" con 1,14 milioni di euro. Il tedesco, in lacrime a fine gara, per adesso non starà pensando ai soldi ma piuttosto alla terza sconfitta su tre partecipazioni in finali dello Slam. " Il montepremi dell'Australian Open è aumentato del 119% rispetto ai 44 milioni di dollari australiani del 2016 (10 anni fa). È aumentato di oltre il 36% nelle ultime cinque edizioni", sottolinea l'organizzazione del torneo.

Cosa cambia per le donne

È andata bene anche ai doppisti: i vincitori del torneo hanno percepito 810mila dollari australiani (circa 487mila euro), mentre i nostri Bolelli e Vavassori sconfitti in finale hanno guadagnato 440mila dollari australiani (264mila euro). Da sottolineare una cosa importante: lo stesso montepremi per il singolare uomini è stato ovviamente vinto dalle donne.