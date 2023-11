Sinner (in campo fino a notte fonda) si ritira: scoppia la bufera su Parigi-Bercy

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove oggi avrebbe dovuto sfidare l'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale. Una decisione arrivata dopo le roventi polemiche di questa mattina, che avevano avuto come bersaglio gli organizzatori del torneo parigino.

L'azzurro aveva chiuso il match contro lo statunitense Mckenzie McDonald alle ore 2.37 della notte, lanciando subito l'allarme: "Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò". Poi come di consueto tra una cosa e l'altra, massaggi, defaticante e così via, è andato a letto alle 5. Nel frattempo gli organizzatori fissano l'incontro degli ottavi contro de Minaur intorno alle 17, decisamente troppo presto per recupere forze ed energie.

Insomma viste le condizioni sembra davvero non condividere la sua decisione. Ora Sinner potrà prepararsi al meglio per le Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, apputamento dove si candida ad essere uno dei protagonisti assoluti.

Sinner’s Late Late Show @janniksin defeats McDonald 6-7 7-5 6-1 to earn a first ever victory at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/sYcyjMRTLu — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2023

Gli attacchi di Bertolucci e Panatta

Il primo attacco contro Bercy arriva appena finito il match. "Sono le 2.45 di notte. Felice per la vittoria di Jannik Sinner ma zero attenzione per la salute dei giocatori con la programmazione di Parigi". Lo scrive uno dei coach di Sinner, Darren Cahill, polemizzando con l'Atp Tour - taggato nella storia Instagram - per gli orari imposti dall'organizzazione del torneo.

Quella degli orari assurdi del Masters 1000 francese "è una storia che si ripete, non è la prima volta che i tennisti vengono chiamati a orari disumani. E non solo a Parigi. Finché siamo all'aperto e ci sono dei problemi meteo per cui vengono rimandate delle partite ok, ma indoor questo non deve capitare" . Lo dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci, ex tennista e ora commentatore tv per Sky Sport.

In questo modo diventa davvero proibitivo scendere in campo. "Se inizi alle 11 finisci 12 ore dopo, al minimo. Chiaro che si finisca alle 2-3 di mattina. Il problema non è la polemica degli italiani ma una mancanza di rispetto per spettatori, giocatori, e il rischio di infortuni. È ingiusto, anche perché De Minaur ha finito alle 17. Oggi sarebbe una partita impari. Non so se Sinner giocherà o no, dipende da come si sente, deciderà lui cosa fare" chiarisce l'ex tennista.

Ma cosa possono fare i tennisti? Ecco la risposta di Bertolucci: "La protesta non deve restare isolata e dall'esterno: la colpa è anche dei giocatori. Dovrebbero impuntarsi tutti e pretendere di far finire i match a mezzanotte. Deve farsi sentire l'associazione dei giocatori. È importante sia l'integrità dei tennisti sia la regolarità della manifestazione. Ma a Parigi continuano imperterriti, come se non fossero del mestiere. Più che lamentarsi e farlo presente noi non possiamo fare, sono i giocatori che devono fare molto di più".

Arrivata la notizia del ritiro, "Braccio d'oro" non si dice per nulla sorpreso: "Non è niente di soprendente. Da un lato spiace molto, perché sarebbe stato importante averlo oggi in campo, dall'altro sono contento perché vuol dire che forse qualcuno aprirà gli occhi e capirà di aver commesso un'ingiustizia sportiva. Ora Sinner deve arrivare all'appuntamento di Torino al 100%".