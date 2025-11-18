Sinner da capogiro: quanto ha guadagnato nel 2025

Un anno da incorniciare pur con il neo (non per colpa sua) di essere stato costretto a rimanere fermo tre mesi per il triste caso Clostebol: nonostante la rinuncia ad alcuni tornei, Jannik Sinner ha guadagnato più nel 2025 rispetto all'anno precedente, esattamente 25 milioni di dollari (21,57 milioni di euro) tra i tornei del circuito Atp e il Six Kings Slam arabo superando anche il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz.

Quanto ha guadagnato con gli Slam

Iniziando dalla fine, la splendida vittoria alle Atp Finals contro lo spagnolo è valso un assegno di poco superiore ai 5 milioni di dollari. Nel corso dell'anno, invece, è stato il torneo dello Slam di Wimbledon ad avergli fatto guadagnare il montepremi più elevato con la vittoria finale del valore di poco più di 4 milioni di euro. Subito dietro c'è la finale persa degli Us Open con due milioni e 500mila euro mentre gli Australian Open disputati ormai quasi un anno fa, gennaio 2025, sono valsi 2,2 milioni di dollari (è campione in carica) mentre al Roland Garros di Parigi, nella sfortunatissima finale persa con Carlos, ha intascato quasi un milione e mezzo di dollari.

Negli altri tornei Atp che non fanno parte dello Slam come i tre sopra menzionati disputati da Sinner nel 2025 la forbice va tra i 60mila dollari del torneo di Shanghai a poco più di un milione di dollari del Masters 1000 di Parigi giocato sul cemento poche settimane fa.

I sei milioni del torneo arabo

Quando si parla di guadagni complessivi per gare sul campo dobbiamo ovviamente menzionare anche la cifra più elevata di sempre per un singolo torneo pur non facendo parte del circuito Atp: stiamo parlando del Six Kings Slam che ha fatto diventare Jannik "sceicco d'Arabia) con un assegno da ben sei milioni di dollari. La cifra da capogiro, complessiva, del 2025, è stata guadagnata disputando "soltanto" 12 tornei: sarebbe stata ovviamente più elevata senza la sospensione di tre mesi.

Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha

invece intascato complessivamente 20,3 milioni di dollari ripartiti in 18,8 milioni di "prize money" dei tornei ufficiali Atp e 1,5 milioni del torneo d'esibizione svolto a Riyadh dove ha perso la finalissima contro Sinner.