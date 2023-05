Roland Garros: Sinner e il debutto vincente sulla terra rossa di Parigi

Vince, e convince, il numero uno del tennis italiano Jannik Sinner che al primo turno del Roland Garros parigino ha la meglio 6-1, 6-4, 6-1 contro il francese Alexandre Muller, numero 101 del ranking Atp. Al secondo turno l'altoatesino se la vedrà contro il tedesco Daniel Altmaier che ha avuto la meglio 6-3, 6-4, 6-4 contro l'elvetico Huesler.

La gara

Il nostro numero otto del mondo e testa di serie del torneo del Grande Slam è tornato in campo dopo la clamorosa sconfitta agli Internazionali d'Italia contro l'argentino Cerundolo agli ottavi di finali. La gara non è mai stata messa in discussione e si tratta del trentesimo successo del 2023. In soli 26 minuti, Sinner si è portato sul 5-1 primo per poi chiudere il set nonostante il punteggio fosse andato per tre volte in parità. Sul Court Philippe-Chatrier, Sinner ha vinto in maniera abbastanza agevole anche gli altri due set concludendo il match dopo un'ora e 46 minuti di gioco.

Le parole di Sinner

Intervistato a fine gara, l'altoatesino si è detto soddisfatto del servizio che ha avuto durante l'incontro parlando anche delle condizioni meteo che c'erano in campo e dei turni di battuta dell'avversario. " Contro vento ho dovuto essere furbo perché stava tornando molto bene (Muller, ndr). Quando sconfiggi qualcuno prima in un set è un po' più facile servire. Non è mai facile giocare con un giocatore francese qui ". Al secondo turno ha intenzione di mostrare un buon livello tennistico come ha dichiarato alla stampa francese. Infine, una battuta l'ha rivolta anche suo co-allenatore, Darren Cahill, che l'anno scorso si è aggiunto al suo staff per lavorare al fianco di Simone Vagnozzi. " Penso che la combinazione con Darren e Simone sia una combinazione molto, molto buona. Mi sento molto al sicuro con loro. Darren mi dà molta motivazione soprattutto prima delle partite difficili. Tatticamente sa giocare con altri grandi giocatori... questo è un punto chiave per me. Speriamo di poter vedere il duro lavoro in campo questa settimana" .

L'impresa di Fognini

Come abbiamo visto sul Giornale, è stata una gran giornata anche per il nostro Filippo Fognini che ha vinto contro il numero dieci del ranking Atp, il canadese Felix Auger-Aliassime, con il netto punteggio di 6-4, 6-4, 6-3. Lo stato di forma del ligure è sotto gli occhi di tutti: ricordiamo che agli Internazionali ha vinto anche contro i più quotati Andy Murray e Miomir Kecmanovic. Sulla terra rossa di Parigi, adesso, Fognini se la vedrà contro l'abbordabile australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking Atp.

Gli italiani in campo oggi

Sono due gli italiani impegnati nelle sfide odierne: Andrea Vavassori scenderà in campo contro lo sloveno Kecmanovic, numero 31 Atp, e Giulio Zeppieri se la vedrà contro il tennista russo-kazako Bublik.